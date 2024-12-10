Se sport på en helt ny måte med Hue Sports Live

Ta stadionstemningen med deg hjem. Med Sports Live gjør Philips Hue‑lampene dine mer enn å lyse opp rommet – de reagerer på hvert eneste høydepunkt i kampen. Avspark, mål, røde og gule kort og mye mer kommer til live på rommet ditt med dynamiske lyseffekter som er designet for å øke spenningen i hver eneste kamp.

Hva trenger du for å komme i gang med Sports Live?

For å komme i gang med Sports Live, trenger du kun en Hue Bridge eller Hue Bridge Pro, og minst ett fargekompatibelt Hue-lys satt opp i det valgte rommet eller sonen for kampeffekter. Det er alt du trenger – ingenting annet er nødvendig!

1. Gjør deg klar før kampen starter:

For å få den fulle Sports Live‑opplevelsen bør du sette det opp i god tid før avspark eller under kampen.

Oppsettet tar omtrent 5–10 minutter, noe som gir deg tid til å velge rom, lyssetting og de kampinnstillingene som passer deg best.

Sørg for at du er logget inn på Hue‑kontoen din, siden Sports Live må koble seg til skyen for å levere lyseffekter i sanntid.

2. Velg det perfekte rommet for opplevelsen:

Sports Live fungerer kun i rom og soner som inneholder minst ett fargekompatibelt Hue-lys; disse lysene leverer de dynamiske kampeffektene.

Blandede belysningsoppsett? Det er helt greit, du trenger ikke et rom som kun har fargekapable Hue-lys. White og White ambiance-lys kan også brukes, men de vil ikke reagere på viktige øyeblikk i kampen.

3. Det er enkelt å aktivere Sports Live

Hvis du ikke har brukt underholdningsoppsett før:

Åpne Synkoniser-fanen i Hue-appen. Trykk på Kom i gang. Velg Sports Live - Championship 2026 og følg trinnene.

Hvis du allerede bruker Hue Sync eller andre underholdningsfunksjoner:

Åpne Synkroniser-fanen. Trykk på Kontekst-knappen nederst til venstre. Trykk på den blå "+"-knappen. Velg Sports Live - Championship 2026.

Under oppsettet gjør du:

Velg ditt favorittlag (valgfritt, men hjelper appen med å tilpasse kampforslag)

Velg rommet der du skal ha belysningsopplevelsen

Velg ønsket kampscene (du kan endre scenen/lysstyrke underveis i kampen)

4. Følg kampene du bryr deg om

Følg med på kommende kamper og ligg ett steg foran. Når du følger en kamp, aktiveres Sports Live automatisk så snart den starter, så du får med deg hvert øyeblikk.

Appen sender ikke push-varsler, men du vil se kamp-påminnelser tydelig på forsiden av Hue-appen.

5. Se hvordan lysene dine reagerer i sanntid

Når kampen starter, forvandles lysene dine til en dynamisk forlengelse av kampen:

Kampscenen du valgte setter stemningen

Spesielle lyseffekter reagerer på lagets oppturer og nedturer

Rommet ditt fylles med dynamiske effekter i sanntid gjennom hele kampen

Slik reagerer lysene på viktige kampøyeblikk

Kampstart: grønt lys blinker i 5 sekunder.

grønt lys blinker i 5 sekunder. Mål scoret: en 5‑sekunders lysanimasjon i det scorende lagets farger.

en 5‑sekunders lysanimasjon i det scorende lagets farger. Straffesparkkonkurranse: blått lys blinker i 5 sekunder.

blått lys blinker i 5 sekunder. Gult kort: gult lys blinker i 5 sekunder.

gult lys blinker i 5 sekunder. Rødt kort: rødt lys blinker i 5 sekunder.

rødt lys blinker i 5 sekunder. Gult kort nr. 2 (som fører til rødt): rødt og gult lys blinker i 5 sekunder.

rødt og gult lys blinker i 5 sekunder. Pause slutt / kampen fortsetter: grønt lys blinker i 5 sekunder.

grønt lys blinker i 5 sekunder. Ved seier: en 15 sekunders animasjon i vinnerlagets farger.

Smartmagi bak kulissene

For å gi sømløse visuelle effekter oppretter Sports Live midlertidig spesialscener i det valgte rommet.

Disse scenene:

Opprettes automatisk ved kampstart

Fjernes automatisk når kampen avsluttes

Bør ikke slettes eller redigeres manuelt, da dette kan påvirke opplevelsen.

Hvis du forsøker å slette eller redigere en av dem, vil Hue‑appen varsle deg, slik at du alltid har kontroll.

Slik styrer du Sports Live

Mens Sports Live-funksjonen er aktiv:

Tilbehør som Tap Dial-brytere eller dimmere vil ikke overstyre lyseffektene

For å slå av Sports Live, bruk: Stopp på startskjermen, eller Synkroniser-knappen i synk-fanen.



Pause og fortsett når som helst

Trenger du en pause? Du kan stoppe Sports Live og gjenoppta når du er klar igjen.

Appen husker tidsforsinkelsen du har valgt, men hvis du bytter kanal, tjeneste eller enhet, kan du måtte justere den litt på nytt.

Dette vises i appen

Avhengig av tidslinjen i kampen tilpasser appen seg for å holde styr på tingene:

Ingen kamp? Du vil se kommende kamper og får et varsel om at du kan følge dem

Du vil se kommende kamper og får et varsel om at du kan følge dem Snart kampstart? Nedtellingen begynner

Nedtellingen begynner Er kampen i gang? Du vil se aktuell kampstatus og kan aktivere Sports Live med én gang.

Har du Hue sync box? Du kan nyte Sports Live og Hue Sync samtidig ved å tildele ulike lys til hver funksjon.

Du kan nyte Sports Live og Hue Sync samtidig, selv om noen av lysene dine inngår i begge oppsettene. Men Hue Sync har prioritet, så Sports Live vil ikke fungere på lys som er konfigurert for Sync Entertainment Area.

Når bare noen lys overlapper, kan Sports Live starte, men appen vil varsle deg om at Hue Sync er prioritert for de delte lysene.

Ved å tildele separate lys til hver funksjon i appen, får du det beste fra begge opplevelsene uten avbrudd.

Vanlige spørsmål

Hvorfor vises ikke rommet/sonen min under oppsettet?

Det trenger minst ett fargelys.

Hvorfor reagerer ikke de hvite lysene mine?

Sports Live-effekter krever fargekapable lys. I et rom eller en sone med både fargekapable og white/white ambiance-lys, vil kun fargekapable lys vise Sports Live-effekter.

Lysene mine endret seg plutselig, hvorfor?

Du har sannsynligvis valgt å følge en kamp som nettopp har startet.

Hvorfor kan jeg ikke bytte scene med switch?

Tilbehør overstyrer ikke Sports Live-opplevelsen. For å endre scenen som er aktiv under Sports Live, gå til Sync-fanen, velg Sports Live, og trykk på Scene-knappen for å velge en annen scene.

Hvorfor ser jeg scener med navn på land?

Dette er midlertidige Sports Live-scener som fjernes automatisk etter kampen.

Hvorfor er Sports Live-effektene mine ute av synk med live-kampen jeg ser på TV-en?

Sørg for at kamptiden på TV-en din er synkronisert med kamptiden som vises på Synkroniser-fanen i Hue-appen, slik at Sports Live-effektene skjer til rett tid i kampen.

For å endre forsinkelsen, gå til Synkroniser-fanen, velg Sports live, og trykk på Delay-knappen. Du kan bare bruke denne funksjonen mens en kamp pågår.

Hvorfor kan jeg ikke se flere kommende kamper?

Kun planlagte kamper vises i Hue-appen. Fremtidige kamper vil bli vist så snart de er bekreftet.

Hvordan endrer jeg lysene som viser Sports Live-effekter?

Gå til Synkroniser-fanen, velg Sports Live, og trykk på Hvor-knappen for å endre hvilket rom eller hvilken sone som brukes til Sports Live.

*Hue Sports Live er basert på kampdata fra tredjepartsleverandører. Tjenesten er derfor ikke alltid tilgjengelig, og den fungerer ikke nødvendigvis som forventet. Opplevelsen kan variere over tid, og tilgjengelighet og ytelse kan ikke garanteres.

**Inneholder blinkende lys som kan påvirke personer med lysfølsom epilepsi eller annen lysfølsomhet. Vær forsiktig, og avbryt bruken umiddelbart dersom symptomer oppstår.