Full veiledning for veggmonterte Hue-løsninger

Philips Hue tilbyr fire produkter som installeres inne i veggen, og som gir deg fleksibel og smart kontroll over belysningsoppsettet ditt. Selv om de kan se like ut, fungerer de ulikt avhengig av hvilken type lys du har og hvordan det er koblet opp i hjemmet ditt.

Denne veiledningen forklarer alle fire produktene, sammenligner dem og gir deg det du trenger å vite om installasjon, kompatibilitet og feilsøking.

1. Smartlysmoduler (to utgaver)

Disse modulene fungerer med Philips Hue og andre Zigbee‑smartlys, slik at du kan styre dem med en eksisterende lysbryter uten å kutte strømmen til lyskildene.

1A. Kablet Wall switch module (med ledning)

Hold Hue-lysene dine tilgjengelige. Gjør den eksisterende veggbryteren om til en smartbryter som kan styre Hue‑scener, rom/soner og automatiseringer samtidig som den opprettholder strømtilførelsen til smartpærene.

Viktige funksjoner

Fungerer med Hue og andre kompatible Zigbee-smartlys

Krever en Hue Bridge

Fungerer med vippebrytere, vekselbrytere og trykknappbrytere.

Installer den én gang, du trenger ikke å bytte batteri.

Krever en nøytral ledning

Kompatibilitetsmerknader

Ikke kompatibel med:

Eksisterende roterende dimmere

Kombinerte stikkontakt-/lysbryterplater

Ikke-smarte lys

Installasjonshøydepunkter

Krever kabling til veggboksen din:

o 1-2x lastleder (avhengig av om det er enkelt- eller dobbeltknappbryter)

o Nøytralleder

o 2x Linjeledning

Endeforbinder med push-in-kobling medfølger i esken for tilkobling til strømnettet

Passende ledningsstørrelse og striplengde for den medfølgende skjøtekontakten:

· Ledertverrsnitt: massiv: 0,75 til 4 mm²

· Lengde på avisolering av leder: 11 mm

Følg onboarding-prosessen i Hue-appen

1B. Batteridrevet Wall switch module (med batteri)

Gir de samme fordelene med smart lyskontroll som den kablede versjonen uten å kreve en nøytral ledning.

Viktige funksjoner

Batteridrevet (ingen kabling nødvendig), batteritype CR2450

Fungerer med Hue og andre Zigbee-smartlys

Krever en Hue Bridge

Batterilevetid: minst 5 år (varsel om lavt batteri vises i Hue-appen)

Kompatibilitetsmerknader

Fungerer med vippebrytere, vekselbrytere og trykknappbrytere.

Ikke kompatibel med brytere med innebygde dimmere eller kombinerte stikkontakt-/bryterplater

Fungerer med 2-veis/3-veis bryteroppsett (hvis de andre bryterne også er koblet til moduler)

Høydepunkter fra installasjonen

Nøytral ledningsføring er ikke nødvendig (kompatibel med ledningene du har i veggen)

Slå alltid av strømbryteren før du utfører elektrisk arbeid. Dette gjelder også når du skal fjerne bryteren.

Bruk den medfølgende push-in-kontakten for å opprettholde strømtilførselen til de smarte lyspærene.

Ikke forleng de medfølgende ledningene

Modulen kan blinke hvis ledningene berører hverandre under installasjonen – dette er normalt

Fullfør den fysiske installasjonen før den legges til i Hue-appen

2. Kablet bryter (to versjoner av/på eller dimmer) – for ikke-smarte lys

Et produkt som er konstruert for tradisjonelle lyspærer og som gjør dem om til smartlys man kan styre i Hue-økosystemet.

Legger til smart av/på- eller dimmingskontroll for ikke-smarte lys.

Viktige funksjoner

Av/på-versjon → for ikke-dimbare lys

Dimmerversjon → for dimbare lys

Bluetooth-støtte (begrenset, sjekk her)

(begrenset, sjekk her) Matter-kompatibel (som et lys)

(som et lys) Tilgjengelig i 1- eller 2-kanals versjoner (kun av/på):

1 kanal brukes til å styre én gruppe lys (enkeltbryter), mens 2 kanaler brukes til å styre to grupper av lys uavhengig av hverandre (dobbeltbryter), enten via bryteren selv eller Hue-appen. For eksempel, på en dobbel bryter, styrer den ene bryteren lysene i stuen, mens den andre styrer lysene i spisestuen. Den kablede Dimmer Switch er for øyeblikket tilgjengelig for 1 kanal.

Kompatibilitetsmerknader

Ikke beregnet for:

Å blande forskjellige lasttyper på samme kablede bryter

Roterende Dimmer Switch-mekanismer

Nødvendig kabling

Av/på-bryter→ krever nulleder

Dimmer Switch → fungerer med eller uten nøytral (nøytral foretrukket / Uten nøytral ledning er lyset svakere, og noen LED-pærer fungerer kanskje ikke som de skal, så det kan være nødvendig med en bypass-kondensator.)

Dimming-oppførsel

Vippebryter → Du kan ikke dimme lysene på den tradisjonelle måten. Du kan imidlertid justere lysstyrken via Hue-appen og konfigurere scener til å ha forskjellige lysstyrkenivåer, slik at du kan dimme lysene ved å trykke på bryteren for å utløse scenene.

Trykknapp → støtter dimming ved langt trykk

Fungerer kun med dimbare lyspærer

Installasjonshøydepunkter

Ingen push-in-kontakt nødvendig

Av/på-bryter (1 kanal) / Dimmer Switch (1 kanal)

o 1x lastledning

o 1x nøytralleder

o 1x linjeledning

av/på-bryter (2 kanaler)

o 2x lastledning

o 1x nøytralleder

O 1x linjeledning

Passende ledningsstørrelse og stripelengde for rekkeklemmene:

· Ledertverrsnitt: Massiv: 0,75 til 2,5 mm²

· Lederavisoleringslengde: 9 … 10 mm

3. Sammenligningsoversikt

Batteri-Wall switch module (Smart Lights) Kablet Wall switch module (Smart Lights) Kablet Wall switch module (ikke-smarte lys) Støttede lys Hue og andre Zigbee-smartlys Hue og andre Zigbee-smartlys Tradisjonelle lys* Bridge er nødvendig Ja Ja Nei. (begrenset funksjonaltiet uten en Bridge. Se mer her Kabling Ingen nøytral ledning nødvendig Kablet, nøytral ledning kreves Kablet av/på: nøytral ledning kreves Kablet dimmer: fungerer med eller uten nøytral ledning (nøytral foretrukket) Strømkilde Batteri (5+ år) Strømnett Strømnett Bryterkompatibilitet Vippebryter, av/på-bryter, trykknapp Sceneveksling Bryteren veksler mellom opptil 3 tilordnede scener innenfor 3-sekunders intervaller Dimming Langt trykk på trykknapp; scener Langt trykk på trykknapp; scener Avhengig av utgave + pæretype Matter-støtte Nei, kun via Bridge Nei, kun via Bridge Ja (som et lys) Bluetooth Nei Nei Ja (begrenset) Kanaler Ikke relevant Ikke relevant 1- eller 2-kanals (på/av), 1-kanals (dimmer) Dimensjoner 43 × 38 × 10 mm 41 × 37 × 15 mm 41 × 37 × 17 mm Veiledningsvideo [LENKE] [LENKE] 1-kanals (dimmer) 1-kanals (på/av) 2-kanals (på/av) Installasjonsveiledning [LENKE] [LENKE] 1-kanals (dimmer) 1-kanals (på/av) 2-kanals (på/av) Spesifikasjoner for bruksområder for montører [LENKE] [LENKE] [LENKE]

Krav til last:

* av/på-brytermodulen er kompatibel med:

· LED-lys (opptil 400 W)

· Glødelamper (opptil 6A)

· Lysrør (opptil 6A)

· Elektronisk reduksjonstransformator for ekstra lavspente glødelamper (opptil 6 A)

Og kan ikke brukes med motorer eller varmeanlegg

Selv om Dimmer Switch-modulen er kompatibel med:

· HV LED-lys (bakkant: 5…200 W; forkant: 5…20 W);

· Glødelamper/HV-halogenlamper (bakkant: 20…200 W; fremkant: 20…150 W);

· Elektronisk nedstrømsomformer for ekstra lavvolts gløde-/halogenlamper (bakkant: 5…200 W; fremkant: 5…20 W)

Og kan ikke brukes med lysrør / jernkjerne-transformator med lavspente glødelamper/halogenlamper/motorer eller varmeanlegg.

4. Før kjøp/installasjon:

Undersøk hvordan lysbryteren din er installert for å sikre at den kablede Wall switch module fungerer med den lysbryteren du har.

For versjoner der en nøytral ledning er nødvendig for installasjon, anbefaler vi at du sjekker koblingsboksen på forhånd. Hvis du ikke har en nulleder i veggboksen, kan du i noen land finne en annen koblingsboks i taket med nulleder.

Ingen nøytral ledning tilgjengelig? Velg deretter ett av følgende:

o For lyspærer som ikke er smartpærer: Bruk en kablet lysdimmer som fungerer med eller uten nulleder eller bytt ut lyspæren med Hue smartlys

o For smartpærer: bruk en batteridrevet bryter eller dimmer i stedet for en kablet.

Sørg for at det er nok plass i sikringsboksen til at Wall switch module (med ledning) kan passe inn.

5. Installasjonstips: (for alle typer)

Slå av sikringsbryteren

Sørg for at ingen gjenoppretter strømmen under installasjonen

Dekk til strømførende ledninger

Ta et bilde av de eksisterende ledningene

Tilpass ledningsposisjonene som anvist i veiledningen

Dersom en ledning settes inn i feil terminal på modulen, finnes det en måte å koble ledningen fra terminalen på. Sett en skrutrekker inn i sporet og trykk lett for å løsne ledningen.

Elektriske apparater skal kun installeres og kobles til av fagfolk. Lokale forskrifter kan forby arbeid på elektriske ledninger uten fagperson. Kontakt lokale myndigheter eller en elektriker for veiledning.

Start Hue-appen for å skanne QR-koden – denne finner du på produktet og i håndboken. Følg veiledningen der for å komme i gang. En instruksjonsvideo som viser trinnvis installasjon kan også nås der. Etter at den kablede installasjonen er fullført, kan du gå tilbake til Hue-appen og fortsette konfigurasjonen.

6. Hvilket produkt bør du velge?

Velg kablet Wall switch module hvis:

Du bruker Hue og andre Zigbee-smartlys

Du foretrekker en fastmontert permanent installasjon, uten behov for å bytte batteri i fremtiden

Velg batteridrevet Wall switch module hvis:

Du bruker Hue og andre Zigbee-smartlys

Du har ikke en nøytral ledning

en nøytral ledning Du ønsker en enklere installasjon

Velg kablet bryter (på/av eller dimmer) hvis:

Du har ikke smartlys og vil gjøre eksisterende belysning og brytere til en smartløsning

Du vil ha Matter-støtte eller Bluetooth-sikkerhetskopiering

Du vil styre smartlys og ikke-smarte lys sømløst sammen i Hue-økosystemet, via én enkelt app

7. Feilsøking

Hvis enheten ikke er tilgjengelig eller ikke fungerer:

Kontroller installasjonstrinnene Sørg for at sikringen var slått av før du kobler til ledningene, og at den er på igjen etter at installasjonen er fullført Kontroller at ledningene er helt på plass i kontaktene Sjekk knappaktiviteten i Hue-appen:

Se i det tildelte rommet eller under Innstillinger > Enheter > Brytere. Hvis knappetrykk ikke vises, kan det være et problem med den trådløse tilkoblingen. Sjekk tredjepartsintegrasjoner:

Sørg for at ingen tredjepartsapper eller partnerintegrasjoner overstyrer Hue-innstillingene dine. Tilbakestill enheten i appen:

Tilbakestill enheten for å konfigurere den på nytt uten å sette den i drift igjen. Fjern og legg til bryteren på nytt:

Slett enheten fra Hue Bridge, legg den deretter til på nytt og konfigurer den som vanlig. Bekreft brytertypen:

Sørg for at enheten er konfigurert som riktig brytertype (vippe eller trykknapp). Hvis ikke, slett den og legg den til på nytt med riktig innstilling.

Kun batterimodul

Varsler om lavt batteri vises i Hue-appen

Utilsiktet ledningskontakt kan forårsake blinking – dette er normalt under installasjonen

Kun kablet bryter

Blinkende/ flimrende lys → sjekk pæretype, belastningskrav og kompatibilitet

Hvis du har ytterligere spørsmål, kan du kontakte kundesupportteamet vårt.