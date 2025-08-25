Support

Slik setter du opp en Hue Smart Chime

Alle Hue-produkter følger det samme enkle QR-kodeoppsettet, slik at du kan skanne og sette opp alle Hue-enhetene dine samtidig.

Les dette først!

1. Har du mer enn én Hue-enhet å legge til?
Hold alle enhetene samlet! Du skanner alle QR-kodene deres i samme trinn.

2. Har du Hue-appen?
Last den ned i telefonens appbutikk.

 

Last ned på app store Hent den på google play
Koble til med en Hue Bridge
Koble til uten en bro

Koble til med en Hue Bridge

Oppsettinstruksjoner for Hue Smart Chime

Hue Bridge må være tilkoblet og lagt til i Hue-appen. 

Har du ikke gjort det enda? Lær hvordan du setter opp en Hue Bridge.

 

1. Åpne Hue-appen.

2. På Hjem-fanen trykker du på ikonet med tre prikker (…). Trykk deretter på Legg til enheter

Hue-app som viser Hjem-fanen med indikator over ikonet med tre prikker, Hue-app som viser menyen med tre prikker med indikatoren over Legg til enheter

Merk: Du kan også åpne Innstillinger-fanen og deretter trykke på Enheter. Trykk på det blå pluss-ikonet (+) øverst til høyre.

Hue-app som viser Innstillinger-fanen med indikator over Enheter, Hue-app som viser Enheter-menyen med indikatoren over det blå pluss (legg til)-ikonet

3. Velg et rom du vil legge til Hue Smart Chime i.

4. Skann QR-koden.

Hvis du har flere Hue-enheter å legge til, skann dem nå. Når de er skannet, trykker du på Neste.
        

5. Følg instruksjonene på skjermen.

Appen vil forklare deg de siste trinnene for å konfigurere og tilpasse Hue Smart Chime.

For å koble den til Hue Secure kablet videoringeklokke, se siden for hvordan du kobler den til

Koble til uten en Bridge

Oppsettinstruksjoner for Hue Smart Chime

1. Åpne Hue-appen.

2. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere konto- og appinnstillinger.

3. Når du blir bedt om å legge til en bro, velger du Nei.

iPhone viser kontrollsenter, iPhone viser Hue-appinnstillinger

4. Skann QR-koden. 
    

5. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til, konfigurere og tilpasse Hue Smart Chime.
    

For å koble den til Hue Secure kablet videoringeklokke, se siden for hvordan du kobler den til. Sørg også for å holde begge enhetene innenfor 20 meters rekkevidde.

Trenger du hjelp?

Bla gjennom våre vanlige spørsmål eller kontakt kundestøtte. 

Les Philips Hue app FAQ >

Gå til Support >

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay