Alle Hue-produkter følger det samme enkle QR-kodeoppsettet, slik at du kan skanne og sette opp alle Hue-enhetene dine samtidig.
Slik setter du opp en Hue Smart Chime
Les dette først!
1. Har du mer enn én Hue-enhet å legge til?
Hold alle enhetene samlet! Du skanner alle QR-kodene deres i samme trinn.
2. Har du Hue-appen?
Last den ned i telefonens appbutikk.
Koble til med en Hue Bridge
Oppsettinstruksjoner for Hue Smart Chime
Hue Bridge må være tilkoblet og lagt til i Hue-appen.
Har du ikke gjort det enda? Lær hvordan du setter opp en Hue Bridge.
1. Åpne Hue-appen.
2. På Hjem-fanen trykker du på ikonet med tre prikker (…). Trykk deretter på Legg til enheter
Merk: Du kan også åpne Innstillinger-fanen og deretter trykke på Enheter. Trykk på det blå pluss-ikonet (+) øverst til høyre.
3. Velg et rom du vil legge til Hue Smart Chime i.
4. Skann QR-koden.
Hvis du har flere Hue-enheter å legge til, skann dem nå. Når de er skannet, trykker du på Neste.
5. Følg instruksjonene på skjermen.
Appen vil forklare deg de siste trinnene for å konfigurere og tilpasse Hue Smart Chime.
For å koble den til Hue Secure kablet videoringeklokke, se siden for hvordan du kobler den til
Koble til uten en Bridge
Oppsettinstruksjoner for Hue Smart Chime
1. Åpne Hue-appen.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere konto- og appinnstillinger.
3. Når du blir bedt om å legge til en bro, velger du Nei.
4. Skann QR-koden.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til, konfigurere og tilpasse Hue Smart Chime.
For å koble den til Hue Secure kablet videoringeklokke, se siden for hvordan du kobler den til. Sørg også for å holde begge enhetene innenfor 20 meters rekkevidde.
Trenger du hjelp?
