Alle Hue-produkter følger det samme enkle QR-kodeoppsettet, slik at du kan skanne og sette opp alle Hue-enhetene dine samtidig.
Slik konfigurerer du en sikker, kablet Hue video doorbell.
Les dette først!
1. Har du mer enn én Hue-enhet å legge til?
Hold alle enhetene samlet! Du skanner alle QR-kodene deres i samme trinn.
2. Har du Hue-appen?
Last den ned i telefonens appbutikk.
Koble til med en Hue Bridge
Konfigurasjonsinstruksjoner for Secure kablet video doorbell
Hue Bridge må være tilkoblet og lagt til i Hue-appen.
Har du ikke gjort det enda? Lær hvordan du setter opp en Hue Bridge.
1. Åpne Hue-appen.
2. På Hjem-fanen trykker du på ikonet med tre prikker (…). Trykk deretter på Legg til enheter
Merk: Du kan også åpne Innstillinger-fanen og deretter trykke på Enheter. Trykk på det blå pluss-ikonet (+) øverst til høyre.
3. Skann QR-koden.
Du finner QR-koden for den kablede video doorbell på eierkortet.
4. Trykk på den sikre, kablede video doorbell du vil legge til
Hvis du har flere dørklokker, vil de vises på skjermen. Trykk først på den sikre, kablede videoringeklokken du vil legge til.
5. Viktig! Oppbevar passordfrasen og eierskapskortet ditt på et trygt sted.
Passordfrase: Kreves for å få tilgang til livevisning og videoklipp på den sikre, kablede video doorbell.
Eierkort: Kreves for å tilbakestille den sikre, kablede videoringeklokken eller flytte den sikre, kablede videoringeklokken til en annen Bridge.
Hvis du vil koble den til Hue Smart-ringeenheten, kan du se på siden for hvordan du kobler til en Hue Smart-ringeenhet.
Koble til uten en Bridge
Konfigurasjonsinstruksjoner for Secure kablet videoringeklokke
1. Åpne Hue-appen.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere konto- og appinnstillinger.
3. Når du blir bedt om å legge til en Bridge, velger du Nei.
4. Skann QR-koden.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til, konfigurere og tilpasse den sikre, kablede video doorbell.
6. Viktig! Oppbevar passordfrasen og eierskapskortet ditt på et trygt sted.
Passordfrase: Kreves for å få tilgang til livevisning og videoklipp på den sikre, kablede video doorbell.
Eierkort: Kreves for å tilbakestille den sikre, kablede video doorbell eller flytte din secure kablede video doorbell til en annen Bridge.
Hvis du vil koble den til Hue Smart Chime, kan du se på siden for hvordan du kobler til en Hue Smart Chime. Sørg også for å holde begge enhetene innenfor 20 meters rekkevidde
Trenger du hjelp?
Bla gjennom våre vanlige spørsmål eller kontakt kundestøtte.
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.