For å finne ut om strømforsyningen din kan erstattes, må du først trekke ut strømkabelen fra produktet eller slå av strømmen.

På forsiden av strømforsyningen ser du en firesifret produksjonskode som er skrevet "ÅÅUU". "ÅÅ" står for år og "UU" står for ukenummer. Ved siden av denne koden er det et delenummer og et spenningsområde.

Følgende kombinasjoner påvirkes av denne innbyttetjenesten:

Beskrivelse Solgt med Spenning Delenummer Produksjonskode 40 W PSU Basispakke eller separat 220 V–240 V S040WN2400167 2038 og lavere 40 W PSU Basispakke eller separat 100 V–120 V S040VN2400167 2037 og lavere 40 W PSU 5 m utendørs lysrekke 220 V–240 V E040FP2400167 2051 og lavere 40 W PSU 5 m utendørs lysrekke 100 V–120 V S040VN2400167 2044 og lavere 20 W PSU 2 m utendørs lysrekke 220 V–240 V S024BI2400083 2143 og lavere 20 W PSU 2 m utendørs lysrekke 100 V–120 V S024BI2400083 2146 og lavere

Eksempel:

Du kjøpte en Calla-lysstople, som inkluderte en 40 W PSU. Strømforsyningen, som er 220V-240V, har delenummeret "S040WN2400167". Strømforsyningsenheten din kan være berørt. For å være sikker, de to første sifrene (dvs. årstallet) må være under 20, eller så må begge følgende punkter stemme:

De første to sifrene i koden er 20

De siste to sifrene i koden er 38 eller lavere

I dette eksemplet kan altså strømforsyningsenheten med delenummer S040WN2400167 ha forskjellige produksjonskoder.

Strømforsyningsenheter med produksjonskode 2038 er berørt.

Strømforsyningsenheter med produksjonskode 2111 er ikke berørt.