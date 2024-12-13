Support

Vi prioriterer din sikkerhet

Grundig testing har vist at noen få Philips Hue 20- og 40-watts utendørs strømforsyningsenheter (PSU) i svært sjeldne tilfeller kan bli skadet på grunn av vannlekkasje, noe som kan forårsake kortslutning og resultere i en strømførende PSU. Under våte forhold kan dette potensielt føre til elektrisk støt ved berøring eller utgjøre en brannfare for materialene rundt. 

Disse strømforsyningsenhetene ble levert med basispakker i følgende produktfamilier eller solgt separat mellom 2018 og 2021:

Philips Hue Lily utendørs spotlampe

Lily spotlamper

Philips Hue Lily utendørs spotlampe XL

Lily XL spotlampe

Philips Hue Calla utendørs sokkellys

Calla sokkellys

Philips Hue Econic utendørs sokkellys

Econic utendørs sokkellys

Philips Hue Impress utendørs sokkellys

Impress utendørs sokkellys

Philips Hue Calla stort utendørs sokkellys

Calla stort utendørs sokkellys

Utendørs strømforsyning på 40 W

Utendørs strømforsyning på 40 W

Utendørs lysrekke, 5 m

Utendørs lysrekke, 5 m

Utendørs lysrekke, 5 m

Utendørs lysrekke, 2 m

Vi vil at du skal føle deg trygg når du bruker produkter fra Philips Hue. Derfor lanserer vi nå en innbyttetjeneste for dem som eier en av strømforsyningsenhetene som er påvirket. For å unngå skader som følge av produktfeil, anbefaler vi å slå av strømmen før du berører strømforsyningsenheten.

Gjelder dette strømforsyningsenheten min?

For å finne ut om strømforsyningen din kan erstattes, må du først trekke ut strømkabelen fra produktet eller slå av strømmen.

På forsiden av strømforsyningen ser du en firesifret produksjonskode som er skrevet "ÅÅUU". "ÅÅ" står for år og "UU" står for ukenummer. Ved siden av denne koden er det et delenummer og et spenningsområde.

Følgende kombinasjoner påvirkes av denne innbyttetjenesten:

Beskrivelse

Solgt med

Spenning

Delenummer

Produksjonskode

40 W PSU

Basispakke eller separat

220 V–240 V

S040WN2400167

2038 og lavere

40 W PSU

Basispakke eller separat

100 V–120 V

S040VN2400167

2037 og lavere

40 W PSU

5 m utendørs lysrekke

220 V–240 V

E040FP2400167

2051 og lavere

40 W PSU

5 m utendørs lysrekke

100 V–120 V

S040VN2400167

2044 og lavere

20 W PSU

2 m utendørs lysrekke

220 V–240 V

S024BI2400083

2143 og lavere

20 W PSU

2 m utendørs lysrekke

100 V–120 V

S024BI2400083

2146 og lavere

 

Eksempel:

Du kjøpte en Calla-lysstople, som inkluderte en 40 W PSU. Strømforsyningen, som er 220V-240V, har delenummeret "S040WN2400167". Strømforsyningsenheten din kan være berørt. For å være sikker, de to første sifrene (dvs. årstallet) må være under 20, eller så må begge følgende punkter stemme:

  • De første to sifrene i koden er 20
  • De siste to sifrene i koden er 38 eller lavere

I dette eksemplet kan altså strømforsyningsenheten med delenummer S040WN2400167 ha forskjellige produksjonskoder.

Strømforsyningsenheter med produksjonskode 2038 er berørt.

Strømforsyningsenheter med produksjonskode 2111 er ikke berørt.

Hvordan skaffer jeg meg en ny strømforsyningsenhet (uten merkostnad)?

Fyll ut skjemaet som er lenket til nedenfor. Legg ved et bilde av fremsiden av strømforsyningsenheten, der den firesifrede produksjonskoden og delenummeret er godt synlige. 

Hent innbytteskjemaet

Legg ved et bilde av framsiden av strømforsyningsenheten, der den firesifrede produksjonskoden er godt synlig.

Philips Hue utendørs AC/DC LED-strømforsyning EU
Philips Hue lysrekke LED-driver US
Etikett på strømforsyningen

Hvis du har spørsmål, eller om du må bytte inn mer enn tre strømforsyningsenheter, kan du kontakte oss direkte.

Kontakt oss

