Rozmiary żarówek: przewodnik dotyczący wyboru właściwej żarówki

28 lutego 2024 r

Niezależnie od Twoich potrzeb, w naszej gamie produktów znajdziesz taką żarówkę, która spełni Twoje wszystkie oczekiwania. Pierwszą poważną decyzją przy wyborze żarówki jest decyzja o tym, czy ma to być żarówka inteligentna, czy też tradycyjna. Zakup inteligentnej żarówki wiąże się z wyższą inwestycją początkową niż zakup żarówki tradycyjnej, w dłuższej perspektywie pozwala jednak zaoszczędzić pieniądze, ponieważ żarówki inteligentne działają bardzo długo, są bardziej energooszczędne, a przy tym także przyjazne dla środowiska. Są też znacznie bardziej wszechstronne. 

Zalety inteligentnej żarówki

  • Istnieje wiele aplikacji, które umożliwiają dostosowanie oświetlenia, do Twoich potrzeb.
  • Jednym kliknięciem możesz włączyć wszystkie lub wybrane światła w swoim domu.
  • Barwę i temperaturę światła w każdym pomieszczeniu możesz zmieniać tak często, jak tylko chcesz.
  • Możesz ustawić harmonogramy, które będą o wskazanych porach korzystać z określonych rodzajów oświetlenia.
  • Światła można włączać zdalnie lub ustawić dla harmonogram tak, aby dom wyglądał na tętniący życiem nawet wtedy, gdy Ciebie w nim nie ma.
  • Możesz podłączyć swój telewizor do oświetlenia, aby obraz rozprzestrzeniał się w czasie rzeczywistym także po ścianach.
  • Można je aktywować głosem za pomocą Amazon Alexa, Google lub Apple.

W przypadku inteligentnych żarówek obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą moc nie jest już decydującym wskaźnikiem — w przeciwieństwie do jasności, która jest podawana w lumenach. Wszystkie inteligentne żarówki mają etykietę zawierającą informacje o liczbie lumenów, kolorze światła, żywotności, zużyciu energii i kosztach w ciągu roku. Dzięki temu możesz wygodnie porównać żarówki i znaleźć taką, która sprawdzi się w Twoim przypadku.
Przedstawiamy inteligentne żarówki LED Philips Hue.

Jak wybrać odpowiednią żarówkę?  

Wszystkie trzonki żarówek oraz oprawki są oznaczone kodem składającym się z liter i cyfr. Przed zakupem nowej żarówki przyjrzyj się już posiadanej żarówce zamontowanej w oprawie, aby upewnić się, że zamierzasz kupić żarówkę o właściwym rozmiarze i typie, odpowiadającą Twoim konkretnym potrzebom.
Pierwsza litera kodu informuje o typie oprawy lub trzonka żarówki — oznacza na przykład trzonek bagnetowy lub podstawę śrubową typu Edison.
Liczby (oznaczające liczbę milimetrów) mówią o średnicy podstawy, czyli odległości pomiędzy stykami — na przykład B22, E27 lub GU10

Wskazówka: zwróć uwagę na to, czy oprawa oświetleniowa umożliwia korzystanie z żarówek z gwintem czy też żarówek bagnetowych — nie można ich bowiem stosować wymienne.

Żarówki bagnetowe B22

Jest to jeden z najpopularniejszych rodzajów oprawek „żarówek typu A” w Wielkiej Brytanii. Żarówka z trzonkiem bagnetowym ma 2 wystające po bokach bolce i średnicę podstawy 22 mm.

Jeśli masz oprawki na żarówki bagnetowe i chcesz użyć inteligentnych żarówek, które mogą zmieniać temperaturę barwową, dobrym rozwiązaniem będzie wybór żarówki B22 Philips Hue. Ta żarówka zapewnia zarówno ciepłe białe, jak i kolorowe światło, a przy tym można ją przyciemniać oraz sterować nią za pomocą aplikacji Hue lub platform aktywowanych głosem. Ta objęta dwuletnią gwarancją żarówka stanowi odpowiednik tradycyjnej żarówki o mocy 60 W. Przewidywany czas jej eksploatacji to 25 000 godzin. Strumień świetlny wynosi 806 lm przy temperaturze barwowej 4000 K. Ta sama żarówka jest również dostępna w zwykłym kolorze białym.

Żarówki E27 z podstawą śrubową typu Edison

Oto kolejny rodzaj żarówek. Można je łatwo wkręcić w gniazdo oprawy oświetleniowej. 

Żarówki Philips Hue E27 różnią się specyfikacją. Dostępna jest biała żarówka, która pozwala uzyskać ciepłe lub chłodne białe światło i daje możliwość przyciemniania. Dostępny jest także wariant Hue White and Color Ambiance. Te żarówki są ciekawsze pod względem gamy kolorów, jakie oferują. Podobnie jak inteligentne żarówki B22 Philips Hue, żarówki E27 także mają moc 60 W, przewidywaną trwałość na poziomie 25 000 godzin i dwuletnią gwarancją.

Żarówki świecowe E14 Edisona 

To tylko mniejsza forma E27 i to w innym kształcie. Jeśli oprawa oświetleniowa jest przeznaczona na żarówkę świecową z gwintem, wówczas E14 może być dla Ciebie odpowiedni. Niektóre kinkiety, lampy i żyrandole wyposażone są w tego typu żarówki – znane również jako żarówki typu B. 

Żarówki w kształcie świeczki Philips Hue można przyciemniać i sterować nimi za pomocą mostka Hue lub aktywacji głosowej. Odpowiadają one mocy 40 W, działają przez 25 000 godzin i są objęte dwuletnią gwarancją.

Żarówki GU10

Żarówki te mają na spodzie dwa małe bolce i są często używane w lampach sufitowych w kuchniach i łazienkach, ponieważ w ich przypadku możliwy jest montaż wpuszczany, dzięki któremu oprawa nie wystaje poza powierzchnię sufitu. 

W ofercie Philips Hue te żarówki są dostępne w opakowaniach po jednej i po dwie sztuki. Możesz wybrać żarówki, które dają ciepłe lub chłodne białe światło lub postawić na wariant zapewniający światło białe i kolorowe. Żarówki można przyciemniać, a także sterować nimi za pomocą mostka Hue Bridge lub głosu.

Niezależnie od Twoich potrzeb i dowolnego pomieszczenia, w którym się znajdujesz, pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić rozmiar i styl oprawy oświetleniowej, z którą pracujesz. Sprawdzając dokładnie, nie doświadczysz rozczarowania i niedogodności związanych z zakupem niewłaściwego rozmiaru.

