Rozmiary żarówek: przewodnik dotyczący wyboru właściwej żarówki

Wszystkie trzonki żarówek oraz oprawki są oznaczone kodem składającym się z liter i cyfr. Przed zakupem nowej żarówki przyjrzyj się już posiadanej żarówce zamontowanej w oprawie, aby upewnić się, że zamierzasz kupić żarówkę o właściwym rozmiarze i typie, odpowiadającą Twoim konkretnym potrzebom.

Pierwsza litera kodu informuje o typie oprawy lub trzonka żarówki — oznacza na przykład trzonek bagnetowy lub podstawę śrubową typu Edison.

Liczby (oznaczające liczbę milimetrów) mówią o średnicy podstawy, czyli odległości pomiędzy stykami — na przykład B22, E27 lub GU10

Wskazówka: zwróć uwagę na to, czy oprawa oświetleniowa umożliwia korzystanie z żarówek z gwintem czy też żarówek bagnetowych — nie można ich bowiem stosować wymienne.

Żarówki bagnetowe B22

Jest to jeden z najpopularniejszych rodzajów oprawek „żarówek typu A” w Wielkiej Brytanii. Żarówka z trzonkiem bagnetowym ma 2 wystające po bokach bolce i średnicę podstawy 22 mm.

