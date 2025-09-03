Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Mostek Pro

Nowość

Mostek Pro

Nowa generacja Twojego inteligentnego systemu Hue. Wyposażony w procesor zdolny wykonywać skomplikowane algorytmy i funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję, dzięki czemu jest jeszcze szybszy i ma jeszcze większe możliwości. Zamień swoje światła w czujniki ruchu dzięki MotionAware™, połącz swój system bezpieczeństwa z oświetleniem i odkryj jeszcze więcej możliwości.

Wersja

Smart Home Days

Shop Sale

  • Kup teraz, zapłać później z Klarna
  • Darmowa dostawa od 200 PLN
  • 30 dni na zwrot

Najważniejsze cechy produktu

  • Obsługuje ponad 150 świateł i ponad 50 akcesoriów
  • Oprogramowanie MotionAware™ pozwalające wykorzystywać światła jako czujniki ruchu
  • Umożliwia zintegrowanie oświetlenia przestrzennego i zabezpieczeń w aplikacji Hue Sync
  • Współpracuje z aplikacjami Apple Home, Alexa, Asystent Google i Samsung SmartThings
  • Zaawansowane szyfrowanie za pomocą rozwiązania Zigbee Trust Center
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Znajdź instrukcję obsługi produktu

Popularne produkty

Flash Sale -25%
Inteligentna żarówka A60 E27 - 800 (4 szt.)

Hue White and color ambiance

Inteligentna żarówka A60 E27 - 800 (4 szt.)
Do 806 lm*
Białe i kolorowe światło
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji

969,00 zł

Na wyczerpaniu

Zabezpieczenia Zigbee

Zabezpieczenia Zigbee

Twoja prywatność jest naszym priorytetem. Zigbee i Philips Hue zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do ekosystemu inteligentnego oświetlenia.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Ta ekscytująca nowa funkcja dostępna wyłącznie w przypadku Hue Bridge Pro sprawia, że system oświetlenia intuicyjnie reaguje na przemieszczanie się użytkowników w obrębie domu. Używając co najmniej 3 lamp w tym samym pomieszczeniu, możesz utworzyć strefę ruchu, która wykrywa Twoją obecność i uruchamia przypisane do niej światła. Nie musisz mieć oddzielnego czujnika ruchu!

Większa pojemność, szybszy procesor

Większa pojemność, szybszy procesor

W porównaniu z Hue Bridge, Hue Bridge Pro oferuje trzykrotnie większą pojemność, obsługę ponad 150 świateł, ponad 50 akcesoriów, 500 aranżacji, a także pięciokrotnie szybszy czas reakcji dzięki nowemu chipowi Hue Chip Pro.   

Sterowanie całym domem z dowolnego miejsca

Sterowanie całym domem z dowolnego miejsca

Hue Bridge i Hue Bridge Pro umożliwiają dostęp do systemu inteligentnego domu z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji Hue. Steruj oświetleniem, otrzymuj powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa — lub po prostu skonfiguruj system z uwzględnieniem automatyzacji w taki sposób, aby działał według harmonogramu.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Czarny

  • Materiał

    Syntetyk

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Moc

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Mostek

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay