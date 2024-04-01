Pomoc
Jak zainstalować regulator przyciemniania Philips Hue

Jak zainstalować regulator przyciemniania Philips Hue

1 wrze?nia 2023 r

Jedn? z najwi?kszych zalet inteligentnego o?wietlenia Philips Hue jest mo?liwo?? sterowania o?wietleniem za pomoc? aplikacji Philips Hue lub g?osowo za po?rednictwem inteligentnego asystenta. Czasami jednak nadal chcesz mie? mo?liwo?? korzystania z w??cznika ?wiat?a.

Na szcz??cie w naszej ofercie znajdziesz wszystko: mamy kilka rodzajów inteligentnych akcesoriów, w tym wewn?trzne i zewn?trzne czujniki ruchu, prze??czniki Tap dial switch oraz, a jak?e, regulatory przyciemniania Philips Hue. Instalacja tradycyjnego, standardowego regulatora przyciemniania mo?e by? trudna, a przy tym cz?sto wymaga pomocy elektryka, zastosowania drogiego prze??cznika lub — je?li chcesz samodzielnie przeprowadzi? instalacj? — posiadania wiedzy technicznej. Dzi?ki regulatorowi przyciemniania Philips Hue potrzebujesz tylko aplikacji, o?wietlenia Philips Hue i w?asnych r?k.

Przewodnik dotyczący instalacji regulatora przyciemniania Philips Hue

Zainstalowanie regulatora przyciemniania Philips Hue i sparowanie go z systemem inteligentnego oświetlenia zamyka się w kilku krokach: jest to łatwy, intuicyjny proces opracowany tak, by każdy mógł go przeprowadzić bez większego kłopotu.

Krok 1: Znajdź dobre miejsce na regulator przyciemniania

Jako że regulatora przyciemniania Philips Hue nie trzeba montować na tradycyjnym włączniku światła, masz pełną swobodę w zakresie wyboru miejsca, w którym chcesz umieścić swój nowy inteligentny przełącznik. Nie musisz nawet montować go na ścianie za pomocą dołączonej taśmy klejącej — możesz używać go jak pilota z dowolnego miejsca w domu.

Przełącznik składa się z dwóch części: płytki ściennej oraz pilota, który mocuje się magnetycznie do podstawy i którego można używać z dowolnego miejsca. Regulator przyciemniania Philips Hue najlepiej jest zainstalować blisko wejścia lub wokół części wypoczynkowej w salonie lub jadalni.

(Opcjonalnie) Krok 2: Zamontuj za pomocą kleju lub śrub

Regulator przyciemniania Philips Hue można zamontować na dwa sposoby: korzystając z dołączonej taśmy klejącej znajdującej się na adaptorze do montażu bezpośredniego lub przykręcając płytkę ścienną do ściany (wkręty nie należą do zestawu):

Jeśli zdecydujesz się na montaż z użyciem taśmy samoprzylepnej, usuń warstwę ochronną z taśmy samoprzylepnej znajdującej się na adaptorze do montażu bezpośredniego, wstępnie ustaw płytkę w pożądanym położeniu (upewnij się, że jest prosto!), a następnie mocno dociśnij adaptor do montażu bezpośredniego do ściany.

Choć regulator przyciemniania nie jest dostarczany osprzętem, który jest do tego wymagany, możesz przymocować adaptor do montażu bezpośredniego do ściany za pomocą śrubOddziel tył adaptora do montażu bezpośredniego od jego części przedniej za pomocą śrubokręta, a następnie przełóż wkręty w odpowiednim rozmiarze przez otwory na wkręty z tyłu adaptora do montażu bezpośredniego. W zależności od rodzaju ściany, użyj śrubokręta lub wiertarki, aby zamocować wkręty w ścianie. W przypadku niektórych ścian może być konieczne zastosowanie kotew ściennych w celu prawidłowego zamocowania adaptora do montażu bezpośredniego.

Nasza wskazówka: możesz także umieścić sam regulator (bez podstawy) na dowolnej powierzchni magnetycznej, takiej jak lodówka.

Krok 3: Podłącz ściemniacz do systemu Philips Hue

Konfigurowanie ściemniacza jest banalnie proste niezależnie od aktualnej konfiguracji inteligentnego oświetlenia:

z mostkiem Hue Bridge: otwórz aplikację Hue i przejdź do pozycji Ustawienia > Akcesoria i dotknij niebieską ikonę plusa (+). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć przełącznik do systemu. 

Bez mostka:       

o Przytrzymaj regulator przyciemniania w kierunku światła, którym chcesz sterować (staraj się zachować odległość około 15 cm od żarówki lub oprawy). 

O Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż dioda LED z przodu przełącznika zacznie migać. 

o Przytrzymaj regulator przyciemniania w pobliżu światła, którym chcesz sterować, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż światło zamiga trzy razy. Po trzecim mignięciu zwolnij przycisk zasilania. 

Możesz teraz sterować tym światłem za pomocą regulatora. Powtórz tę czynność dla maksymalnie 10 żarówek. Aby usunąć światło, powtórz ten sam proces, ale przytrzymaj przycisk Hue przez 10 sekund. 

Krok 4: Dostosuj swoje ustawienia

Jeśli masz mostek Hue, możesz użyć aplikacji Philips Hue, aby dowolnie spersonalizować ustawienia regulatora przyciemniania. Otwórz aplikację i przejdź do pozycji Ustawienia > Akcesoria, a następnie dotknij regulatora przyciemniania, który chcesz dostosować.

Rozwiązywanie problemów z regulatorem Philips Hue

Masz problem z regulatorem? Wykonaj miękki reset, naciskając i przytrzymując jednocześnie wszystkie cztery przyciski, aż wskaźnik LED na przełączniku zmieni kolor na zielony.

Zresetuj do ustawień fabrycznych regulator przyciemniania Philips Hue

Przywróć ustawienia fabryczne regulator przyciemniania, zdejmując pokrywę baterii, a następnie naciskając i przytrzymując przycisk Konfiguracja przez co najmniej 10 sekund, aż wskaźnik LED z przodu zacznie migać na pomarańczowo. 

Przywróć ustawienia fabryczne lampy Philips Hue

Czasami problem z inteligentną lampą Philips Hue można rozwiązać, przywracając ją do ustawień fabrycznych za pomocą ściemniacza Philips Hue:

  1. Zrestartuj światło: wyłącz je, odczekaj 15 sekund i włącz je ponownie.
  2. Przytrzymaj regulator przyciemniania Hue w odległości 15 cm od światła.
  3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON” i „OFF” przez co najmniej 10 sekund, aż wskaźnik LED na przełączniku zmieni kolor na zielony.
  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay