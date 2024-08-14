Istnieje maksymalna ilość energii — wyrażona w watach — jaką mogą zużyć żarówki. Ta maksymalna moc jest używana, gdy żarówki są ustawione na określoną temperaturę barwową i 100% jasność. Czy coś tak prostego jak przyciemnianie światła oszczędza energię? Odpowiedź brzmi: tak — i to często w znacznym stopniu.

Przyciemniając żarówkę do 70% jej maksymalnej jasności, możesz zmniejszyć zużycie energii nawet o 51%.² Nawet nieznaczne przyciemnienie zmniejsza zużycie energii. Na przykład przyciemnienie żarówki do 90% jasności zmniejsza ilość energii, jaką ona zużywa, nawet o 19%.