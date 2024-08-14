Wskazówki dotyczące oszczędzania energii z użyciem inteligentnego oświetlenia

14 listopada 2022 r.

Odpowiedni nastrój? Jest. Programy telewizyjne, filmy, gry i muzyka? Są. Oszczędzanie energii? Jest! 

Nasze inteligentne światła Philips Hue od zawsze projektowaliśmy z myślą o zrównoważonym rozwoju — od trwałych materiałów po opakowania bez plastiku. Jeśli zastanawiasz się, jak oszczędzać energię w domu dzięki inteligentnemu oświetleniu Philips Hue, zainteresuje Cię fakt, że przeprowadziliśmy badanie, w którym porównaliśmy różne ustawienia żarówek White i Color Ambiance — oto jego wyniki.¹

Przyciemnij światła, aby oszczędzać energię

Wykres pokazujący, w jaki sposób ściemnianie świateł pozwala oszczędzać energię

Istnieje maksymalna ilość energii — wyrażona w watach — jaką mogą zużyć żarówki. Ta maksymalna moc jest używana, gdy żarówki są ustawione na określoną temperaturę barwową i 100% jasność. Czy coś tak prostego jak przyciemnianie światła oszczędza energię? Odpowiedź brzmi: tak — i to często w znacznym stopniu.

Przyciemniając żarówkę do 70% jej maksymalnej jasności, możesz zmniejszyć zużycie energii nawet o 51%.² Nawet nieznaczne przyciemnienie zmniejsza zużycie energii. Na przykład przyciemnienie żarówki do 90% jasności zmniejsza ilość energii, jaką ona zużywa, nawet o 19%. 

Ustaw światła na energooszczędne kolory

Wykres przedstawiający energooszczędne kolory oświetlenia

Kolorowe światło nie tylko pozwala wytworzyć pożądany nastrój — jego użycie to także jedna z naszych najlepszych strategii oszczędzania energii! Ustawienie żarówek Philips Hue na kolory inne niż biały może wpłynąć na zmniejszenie ilości zużywanej przez nie energii nawet o 79%.³

Który kolor jest najbardziej energooszczędny? Niebieski — nie chłodny, prawie niebieskawy odcień bieli, który można uzyskać ze światła białego w wariancie od ciepłego do chłodnego, lecz głęboki błękit widoczny na kole kolorów, z którego korzystasz, przeglądając ustawienia żarówek White i Color Ambiance. Inne energooszczędne kolory oświetlenia to — w kolejności od najbardziej energooszczędnych: 

1. Niebieski
2. Czerwony
3. Zielony
4. Purpurowy
5. Cyjan
6. Żółty

Używaj energooszczędnych aranżacji

Galeria scen Philips Hue pełna jest aranżacji świetlnych wykorzystujących miliony kolorów, jakie oferują źródła światła White i Color Ambiance. Te aranżacje to nie tylko godny podziwu efekt długotrwałej pracy projektantów oświetlenia mający zapewnić najlepszą atmosferę, ale także opcja pozwalająca oszczędzać energię.

Świetny pomysł: skoro masz już gotowe aranżacje, możesz zacząć od razu z nich korzystać. Utwórz automatyzacje oparte na aranżacjach świetlnych lub zaprogramuj ściemniacze, inteligentne przyciski i przełączniki dotykowe z pokrętłem, aby je także uwzględnić w procesie automatyzacji. Dzięki temu zawsze możesz korzystać z energooszczędnych ustawień, mając żarówki i wszystkie inne światła ustawione na odpowiedni kolor i jasność. 

5 najbardziej efektywnych aranżacji świetlnych

Wykres przedstawiający najbardziej energooszczędne aranżacje świetlne

W galerii scen Philips Hue znajduje się kilka aranżacji świetlnych, które uważa się za najbardziej energooszczędne opcje. Wspomnianych pięć aranżacji opiera się na przyciemnionym oświetleniu; wiele z nich wykorzystuje także energooszczędny niebieski kolor oświetlenia. 

1. Tokio
2. Motown
3. Galaktyka
4. Krwawy księżyc
5. Początki 

Wymienione aranżacje świetlne pozwalają zmniejszyć zużycie energii przez żarówki o ponad 85%.⁴ Aranżacje Tokio i Motown można znaleźć w kategorii Imprezowy klimat. Aranżacje świetlne Galaktyka i Krwawy księżyc należą do kategorii Atmosfera spokoju, a aranżacja Początki — do kategorii Wschód słońca. 

Najpopularniejsze aranżacje świetlne

Wykres przedstawiający najpopularniejsze aranżacje świetlne i ich energooszczędność

Wspomniane aranżacje świetlne nie są w Twoim stylu? Nie martw się — pięć najpopularniejszych aranżacji świetlnych z galerii scen Philips Hue także zapewnia oszczędność energii.

1. Zachód słońca na sawannie 
2. Tropikalny zmierzch
3. Zorza polarna
4. Wiosenny kwiat
5. Soho 

Wymienione aranżacje świetlne pozwalają zmniejszyć zużycie energii przez żarówki o ponad 70%.⁵ Spośród tych pięciu popularnych aranżacji świetlnych najbardziej energooszczędna jest Zorza polarna — która oczywiście wykorzystuje niebieski jako jeden z podstawowych kolorów. Zwróć uwagę na to, że te aranżacje wykorzystują również wiele kolorów, które są najbardziej energooszczędnymi kolorami oświetlenia — nie dziwi więc, że są liście!

Korzystaj na co dzień z energooszczędnego oświetlenia

Wykres przedstawiający najpopularniejsze aranżacje świetlne i ich energooszczędność

Nawet codzienne oświetlenie może być bardziej energooszczędne. Wszystkie aranżacje świetlne z kategorii Domyślne — przeznaczone do użytku przez cały dzień — zużywają mniej energii niż wynosi maksymalne zużycie energii przez żarówkę. Oto aranżacje w kolejności od najbardziej energooszczędnych:⁶

1. Lampka nocna
2. Reszta
3. Relaks
4. Energia
5. Bystry i czytający (remis)
6. Koncentracja

Bez względu na nastrój lub porę dnia możesz użyć Philips Hue jako przewodnika po energooszczędnym oświetleniu.  

Wciąż badamy znane nam sposoby wykorzystania naszego inteligentnego oświetlenia pozwalające oszczędzać energię i odkrywamy kolejne — obserwuj więc nasz blog oraz nasze kanały w mediach społecznościowych, aby odkrywać kolejne pomysły na oszczędzanie energii. Tymczasem dowiedz się więcej na temat tego, jak działa Philips Hue.

¹, ², ³, ⁴, ⁵, ⁶ Liczby te przedstawiają różnicę w zużyciu energii w przypadku nowych żarówek A60 White i Color Ambiance E27 1100 przy określonych ustawieniach w porównaniu z 4000 K przy jasności 100%. Rzeczywiste oszczędności będą się różnić w zależności od specyfikacji produktu i poziomu przyciemnienia.

