Używaj Alexy do sterowania oświetleniem za pomocą głosu i tworzenia niestandardowych automatyzacji za pomocą wszystkich inteligentnych urządzeń w domu.
Co musisz mieć
Upewnij się, że masz wszystko, czego potrzebujesz, aby połączyć Philips Hue z Alexą.
Oświetlenie Philips Hue
Wszystkie światła Philips Hue można podłączyć do Amazon Alexa i sterować nimi za pomocą tej aplikacji.
Urządzenie kompatybilne z Alexą
Niezależnie od tego, czy wybierzesz ekran, czy głośnik, będziesz potrzebować inteligentnego urządzenia współpracującego z Alexą.
Aplikacja Alexa
Upewnij się, że na Twoje urządzenie mobilne została pobrana aplikacja Alexa.
Mostek Hue Bridge (w celu udostępnienia pełnej funkcjonalności)
Chociaż można połączyć Philips Hue z Alexą przez Bluetooth, mostek Hue Bridge odblokowuje jeszcze więcej funkcji.
Co musisz zrobić
Istnieją dwa sposoby podłączenia świateł Hue do Alexy, w zależności od tego, czy chcesz połączyć się za pomocą mostka Hue Bridge czy funkcji Bluetooth. Jeśli połączysz się za pomocą mostka Hue Bridge, automatycznie połączysz się za pośrednictwem protokołu Matter.
Skonfiguruj z wykorzystaniem mostka Hue Bridge
- Otwórz aplikację Amazon Alexa.
- Na karcie Więcej dotknij opcji Funkcje i gry.
- Dotknij ikony wyszukiwania w prawym górnym rogu.
- Wpisz „Philips Hue” w pasku wyszukiwania. Dotknij funkcji Hue.
- Dotknij opcji Włącz, aby używać.
- Nastąpi przekierowanie na stronę konta Philips Hue. Zaloguj się na swoje konto.
- Wybierz mostek Hue Bridge, który chcesz połączyć, i dotknij opcji Dalej.
- Dotknij opcji Zaakceptuj i kontynuuj.
- Dotknij opcji Zamknij.
Skonfiguruj Philips Hue z wykorzystaniem funkcji Bluetooth
- Włącz inteligentne oświetlenie Philips Hue. Jeśli aplikacja Alexa powie „Znaleziono nowe światło”, Twoje urządzenie jest gotowe do użycia.
- Jeśli urządzenie Echo nie wykryje światła, powiedz: „Alexa, wykryj urządzenia”. Gdy Twoje oświetlenie zostanie wykryte, powiedz po prostu: „Alexa, włącz pierwsze światło”.
Powiedz po prostu „Alexa...”
Po podłączeniu Philips Hue do Alexy przetestuj te popularne polecenia głosowe!
“Turn on the lights.”
“Turn off the lights in the bedroom.”
“Turn on the reading lamp.”
“Turn the living room purple.”
“Set Arctic aurora in the kitchen.”
“Dim the lights to 30%.”
Pytania i odpowiedzi
Czy system Philips Hue jest kompatybilny z Amazon Alexa?
Czy system Philips Hue jest kompatybilny z Amazon Alexa?
Których urządzeń obsługujących Amazon Alexa mogę używać do sterowania oświetleniem Philips Hue?
Których urządzeń obsługujących Amazon Alexa mogę używać do sterowania oświetleniem Philips Hue?
Dlaczego moje światło Philips Hue nie pojawia się w aplikacji Amazon Alexa?
Dlaczego moje światło Philips Hue nie pojawia się w aplikacji Amazon Alexa?
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