Philips Hue przewodowy moduł przełącznika ściennego (1 szt.)

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Informacje o Philips Hue przewodowy moduł przełącznika ściennego (1 szt.)

Przewodowy moduł ścienny utrzymuje zasilanie oświetlenia Philips Hue i jego dostępność – nawet gdy tradycyjny przełącznik jest wyłączony. Zasilanie sieciowe, bez baterii. Montaż za istniejącym przełącznikiem umożliwia sterowanie światłami w pomieszczeniach i strefach oraz przełączanie aranżacji świetlnych za pomocą przełącznika. Moduł wymaga mostka Hue Bridge, który zapewnia niezawodną sieć Zigbee i kontrolę oświetlenia nawet przy braku Wi-Fi.

  • Zapewnia dostęp do świateł Hue
  • Zmienia istniejące przełączniki w inteligentne
  • Sterowanie światłami, pomieszczeniami lub strefami
  • Bez baterii, wymagany przewód neutralny
  • Wymaga mostka Hue Bridge
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