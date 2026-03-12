Przewodowy moduł ścienny utrzymuje zasilanie oświetlenia Philips Hue i jego dostępność – nawet gdy tradycyjny przełącznik jest wyłączony. Zasilanie sieciowe, bez baterii. Montaż za istniejącym przełącznikiem umożliwia sterowanie światłami w pomieszczeniach i strefach oraz przełączanie aranżacji świetlnych za pomocą przełącznika. Moduł wymaga mostka Hue Bridge, który zapewnia niezawodną sieć Zigbee i kontrolę oświetlenia nawet przy braku Wi-Fi.

Zapewnia dostęp do świateł Hue

Zmienia istniejące przełączniki w inteligentne

Sterowanie światłami, pomieszczeniami lub strefami

Bez baterii, wymagany przewód neutralny

Wymaga mostka Hue Bridge