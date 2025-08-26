Akcesoria do inteligentnego oświetlenia

Odkryj pełną moc inteligentnego oświetlenia. Włączaj światła za pomocą ruchu. Ustaw scenę naciskając przycisk.
Inteligentne akcesoria nie tylko sprawiają, że inteligentne oświetlenie staje się jeszcze inteligentniejsze, ale także ułatwiają życie.
Flash Sale -25%
Hue
Mostek
Prosta konfiguracja
Różne sposoby sterowania światłem
Dodaj do 50 punktów światła
Sterowanie za pomocą głosu
Flash Sale -25%
Hue
Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Synchronizuje światła z zawartością w telewizorze w rozdzielczości 8K 60 Hz i 4K 120 Hz
Certyfikat HDMI 2.1
Tworzy synchronizację kolorów 1:1 z tym, co widać na ekranie
Możliwość podłączenia maksymalnie 10 lamp oświetlenia Philips Hue
Flash Sale -25%
Hue
Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Flash Sale -25%
Hue
Czujnik ruchu Hue Motion sensor
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Automatyzacja oświetlenia
Montaż w dowolnym miejscu
Flash Sale -25%
Hue
Moduł przełącznika ściennego Philips Hue
Montaż za istniejącym włącznikiem światła
Dostosowanie aranżacji świetlnych
Steruj światłami Hue za pomocą istniejącego włącznika światła
Flash Sale -25%
Hue
Przełącznik Philips Hue Wall Swich (2 szt.)
Montaż za istniejącym włącznikiem światła
Dostosowanie aranżacji świetlnych
Steruj światłami Hue za pomocą istniejącego włącznika światła
Wymaga mostka Hue Bridge
Flash Sale -25%
Smart Button
Przycisk Smart button
Zasilany bateriami
45 mm
Matowe wykończenie
Mocowanie magnetyczne lub za pomocą uchwytu
Flash Sale -25%
Hue
Przełącznik Hue Tap dial switch
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Flash Sale -25%
Hue
Inteligentna wtyczka Hue Smart plug UE (typ F)
Dodaj dowolne światło do systemu Hue
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Flash Sale -25%
Hue
Przełącznik Hue Tap dial switch
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Flash Sale -25%
Hue
Czujnik zewnętrzny
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Odporność na trudne warunki pogodowe
Automatyzacja oświetlenia
Flash Sale -25%
Akcesorium
Dane techniczne przełącznika Hue Tap:
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Dowiedz się więcej o akcesoriach do inteligentnego domu
Przewodnik po inteligentnych akcesoriach oświetleniowych
Czym jest Hue Bridge?
Czy potrzebuję mostka Hue Bridge?
Jakie są najlepsze inteligentne akcesoria oświetleniowe?
Co można zrobić z czujnikiem ruchu?
Jaka jest różnica między czujnikiem kontaktu a czujnikiem ruchu?
Do czego można wykorzystać przełącznik smart light?
Co to jest wtyczka Hue smart plug?
