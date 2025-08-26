Pomoc
Hue Bridge Pro i Philips Hue Bridge — nowe systemy sterowania oświetleniem inteligentnego domu.

Akcesoria do inteligentnego oświetlenia

Odkryj pełną moc inteligentnego oświetlenia. Włączaj światła za pomocą ruchu. Ustaw scenę naciskając przycisk.
Inteligentne akcesoria nie tylko sprawiają, że inteligentne oświetlenie staje się jeszcze inteligentniejsze, ale także ułatwiają życie.

Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Mostek

Hue

Mostek
Prosta konfiguracja
Różne sposoby sterowania światłem
Dodaj do 50 punktów światła
Sterowanie za pomocą głosu
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Synchronizuje światła z zawartością w telewizorze w rozdzielczości 8K 60 Hz i 4K 120 Hz
Certyfikat HDMI 2.1
Tworzy synchronizację kolorów 1:1 z tym, co widać na ekranie
Możliwość podłączenia maksymalnie 10 lamp oświetlenia Philips Hue
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)

Hue

Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Czujnik ruchu Hue Motion sensor

Hue

Czujnik ruchu Hue Motion sensor
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Automatyzacja oświetlenia
Montaż w dowolnym miejscu
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Moduł przełącznika ściennego Philips Hue

Hue

Moduł przełącznika ściennego Philips Hue
Montaż za istniejącym włącznikiem światła
Dostosowanie aranżacji świetlnych
Steruj światłami Hue za pomocą istniejącego włącznika światła
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Przełącznik Philips Hue Wall Swich (2 szt.)

Hue

Przełącznik Philips Hue Wall Swich (2 szt.)
Montaż za istniejącym włącznikiem światła
Dostosowanie aranżacji świetlnych
Steruj światłami Hue za pomocą istniejącego włącznika światła
Wymaga mostka Hue Bridge
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Przycisk Smart button

Smart Button

Przycisk Smart button
Zasilany bateriami
45 mm
Matowe wykończenie
Mocowanie magnetyczne lub za pomocą uchwytu
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Przełącznik Hue Tap dial switch

Hue

Przełącznik Hue Tap dial switch
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Inteligentna wtyczka Hue Smart plug UE (typ F)

Hue

Inteligentna wtyczka Hue Smart plug UE (typ F)
Dodaj dowolne światło do systemu Hue
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Przełącznik Hue Tap dial switch

Hue

Przełącznik Hue Tap dial switch
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Czujnik zewnętrzny

Hue

Czujnik zewnętrzny
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Odporność na trudne warunki pogodowe
Automatyzacja oświetlenia
Flash Sale -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Dane techniczne przełącznika Hue Tap:

Akcesorium

Dane techniczne przełącznika Hue Tap:
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Dowiedz się więcej o akcesoriach do inteligentnego domu

Hue Bridge Pro i Philips Hue Bridge — nowe systemy sterowania oświetleniem inteligentnego domu. Osoba sterująca inteligentnym oświetleniem Philips Hue za pomocą aplikacji Hue na smartfonie. Biały Hue smart button Philips Hue umieszczony na stole obok laptopa.

Przewodnik dla kupujących Hue Bridge

Bridge czy Bridge Pro? Oto wszystko, co musisz wiedzieć o Inteligentnych centrach sterowania od Hue, aby dokonać właściwego wyboru dla swojej konfiguracji.
Osoba sterująca inteligentnym oświetleniem Philips Hue za pomocą aplikacji Hue na smartfonie.

Jak dodać inteligentne akcesoria oświetleniowe do systemów Philips Hue?

Dowiedz się więcej o dodawaniu inteligentnego akcesorium do inteligentnego systemu oświetlenia Philips Hue.
Biały Hue smart button Philips Hue umieszczony na stole obok laptopa.

Jak zainstalować inteligentny przycisk Philips Hue

Dowiedz się, jak zainstalować Hue smart button i przełączniki, aby uzyskać pełną, konfigurowalną kontrolę nad inteligentnym oświetleniem w całym domu.

Przewodnik po inteligentnych akcesoriach oświetleniowych

Czym jest Hue Bridge?

Czy potrzebuję mostka Hue Bridge?

Jakie są najlepsze inteligentne akcesoria oświetleniowe?

Co można zrobić z czujnikiem ruchu?

Jaka jest różnica między czujnikiem kontaktu a czujnikiem ruchu?

Do czego można wykorzystać przełącznik smart light?

Co to jest wtyczka Hue smart plug?

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

