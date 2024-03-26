Aby uzyskać rewelacyjne efekty zmieniających się kolorów żarówki Philips Hue, będziesz potrzebować mostka Hue. Pozwala on korzystać ze wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia włącznie z synchronizacją zmiany koloru światła z zawartością na ekranie. Obrazy na ekranie telewizora lub komputera nabiorą życia, tworząc niepowtarzalny pokaz świetlny.

Stwórz urzekającą atmosferę, synchronizując światła z ekranem telewizora bądź komputera. Możesz zsynchronizować inteligentne oświetlenie z akcją dziejącą się na ekranie dzięki urządzeniu Philips Hue Play HDMI sync box. Możesz także zainstalować aplikację Hue Sync TV lub pobrać aplikację Hue Sync na swój komputer, aby stworzyć dynamiczne wrażenia wizualne.

Nasza wskazówka: organizujesz imprezę? Stwórz gościom nastrój do rozmów — i tańca! — synchronizując zmieniające się światła z listą odtwarzania. Po prostu zsynchronizuj muzykę ze Spotify i patrz, jak światła tańczą, rozjaśniają się, przyciemniają i zmieniają kolor w rytm muzyki.