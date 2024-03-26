Pomoc
5 kreatywnych zastosowań żarówek zmieniających kolor

01 marca 2024 r

Inteligentne żarówki zmieniające kolor są znane ze swojej wszechstronności, łatwego sterowania i milionów barw — ale co można zrobić z tymi wszystkimi kolorami? Sprawdź wszystkie te innowacyjne sposoby, aby w pełni wykorzystać możliwości żarówek LED zmieniających kolor.

Ustaw dynamiczne sceny

Aplikacja Philips Hue pozwoli na takie ustawienie świateł, by różne kolory i poziomy jasności płynnie przechodziły między sobą, a to wszystko dzięki dynamicznym scenom świetlnym. Wystarczy wybrać z galerii kolorową scenę dodaną do Moich scen i dotknąć przycisku odtwarzania, który pojawia się nad kartą sceny. Możesz nawet edytować tempo zmiany jednego koloru na inny, dotykając ikony trzech kropek. Wypróbuj tę funkcję następnym razem i wzbogać imprezę dynamicznymi scenami!

Para siedzi na kanapie przed telewizorem, a na ścianę padają kolory rzucane przez inteligentne światła

Doświadcz rozrywki na wyższym poziomie

Aby uzyskać rewelacyjne efekty zmieniających się kolorów żarówki Philips Hue, będziesz potrzebować mostka Hue. Pozwala on korzystać ze wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia włącznie z synchronizacją zmiany koloru światła z zawartością na ekranie. Obrazy na ekranie telewizora lub komputera nabiorą życia, tworząc niepowtarzalny pokaz świetlny. 

Stwórz urzekającą atmosferę, synchronizując światła z ekranem telewizora bądź komputera. Możesz zsynchronizować inteligentne oświetlenie z akcją dziejącą się na ekranie dzięki urządzeniu Philips Hue Play HDMI sync box. Możesz także zainstalować aplikację Hue Sync TV lub pobrać aplikację Hue Sync na swój komputer, aby stworzyć dynamiczne wrażenia wizualne.

Nasza wskazówka: organizujesz imprezę? Stwórz gościom nastrój do rozmów — i tańca! — synchronizując zmieniające się światła z listą odtwarzania. Po prostu zsynchronizuj muzykę ze Spotify i patrz, jak światła tańczą, rozjaśniają się, przyciemniają i zmieniają kolor w rytm muzyki.

Twórz detale wystroju za pomocą żarówek zmieniających kolor

Korzystanie z inteligentnych żarówek zmieniających kolor może nie tylko wprowadzić Cię w odpowiedni nastrój, ale także stanowić część wystroju wnętrza Twojego domu. Kolorowe taśmy oświetleniowe pod półkami podświetlą nastrojowo książki i dekoracje. Skierowanie kolorowego światła na rośliny lub dzieła sztuki pozwoli stworzyć wjątkowy efekt, a kolorowe oświetlenie nagiej ściany zapewni niepowtarzalne wrażenie.

Kobieta stojąca przy podświetlanej półce z książkami i ozdobami

Używaj żarówek zmieniających kolor jako czasomierzy

Zamiast drażniącego dźwięku alarmu zegara możesz użyć żarówek LED zmieniających kolor. Rozświetl salon purpurowym światłem, aby zasygnalizować dzieciom ostatnią zabawę przed snem — a potem zmieniaj odcień co pięć minut na głębszy, aby widziały, że czas się kończy. Jeśli myślisz ekologicznie i chcesz oszczędzać wodę, ustaw czas na prysznic, tak aby światła zmieniały się na czerwone (lub zielone!), kiedy przekroczysz swój limit.

Wykorzystaj inteligentne żarówki zmieniające kolor na zewnątrz

Zamień swój ogród w odległe miejsca za pomocą ustawień scen świetlnych w aplikacji Philips Hue. Zewnętrzne światła zmieniające kolor mogą stworzyć idealne tło na kolację z sushi, oświetlając podwórko żywymi czerwonymi, niebieskimi i fioletowymi światłami sceny świetlnej Osaka. Przedłuż wakacyjny nastrój, przenosząc plażę do domu dzięki scenom Honolulu lub Palm Beach — lub ochłodź się w ciepła noc dzięki scenie Arktyczna zorza.

