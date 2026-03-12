Włącza tradycyjne źródła światła do ekosystemu Philips Hue, zapewniając wygodne sterowanie i pełną kontrolę. Przewodowy przełącznik umożliwia obsługę większości tradycyjnych opraw i źródeł światła razem z istniejącym oświetleniem Hue – w jednym, spójnym systemie. Bez potrzeby wymiany klasycznych żyrandoli czy designerskich opraw. Światło, które już znasz i lubisz wreszcie może stać się inteligentne! Steruj światłem w aplikacji Hue, za pomocą asystentów głosowych lub bezpośrednio z przełącznika na ścianie. Twórz harmonogramy i timery dopasowane do Twojego codziennego rytmu. Kompaktowy moduł zamontowany jest za tradycyjnym przełącznikiem; zasilany sieciowo, nie wymaga baterii. Jako część ekosystemu Hue, opartego na niezawodnej sieci Zigbee, zapewnia sterowanie światłem nawet przy braku Wi-Fi.

Zmienia tradycyjne światła w inteligentne

Sterowanie inteligentnymi i tradycyjnymi źródłami światła

Ustaw timery i harmonogramy świecenia

Bez baterii, wymagany przewód neutralny

Odblokowuje więcej możliwości z Hue Bridge