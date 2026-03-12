Philips Hue przewodowy przełącznik (1 kanał)

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Informacje o Philips Hue przewodowy przełącznik (1 kanał)

Włącza tradycyjne źródła światła do ekosystemu Philips Hue, zapewniając wygodne sterowanie i pełną kontrolę. Przewodowy przełącznik umożliwia obsługę większości tradycyjnych opraw i źródeł światła razem z istniejącym oświetleniem Hue – w jednym, spójnym systemie. Bez potrzeby wymiany klasycznych żyrandoli czy designerskich opraw. Światło, które już znasz i lubisz wreszcie może stać się inteligentne! Steruj światłem w aplikacji Hue, za pomocą asystentów głosowych lub bezpośrednio z przełącznika na ścianie. Twórz harmonogramy i timery dopasowane do Twojego codziennego rytmu. Kompaktowy moduł zamontowany jest za tradycyjnym przełącznikiem; zasilany sieciowo, nie wymaga baterii. Jako część ekosystemu Hue, opartego na niezawodnej sieci Zigbee, zapewnia sterowanie światłem nawet przy braku Wi-Fi.

  • Zmienia tradycyjne światła w inteligentne
  • Sterowanie inteligentnymi i tradycyjnymi źródłami światła
  • Ustaw timery i harmonogramy świecenia
  • Bez baterii, wymagany przewód neutralny
  • Odblokowuje więcej możliwości z Hue Bridge
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