Philips Hue przewodowy przełącznik (2 kanały)
Obecna cena to 249,99 zł
Obecna cena to 249,99 zł
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Informacje o Philips Hue przewodowy przełącznik (2 kanały)
Włącza tradycyjne źródła światła do ekosystemu Philips Hue, zapewniając wygodne sterowanie i pełną kontrolę. Przewodowy przełącznik umożliwia obsługę większości tradycyjnych opraw i źródeł światła razem z istniejącym oświetleniem Hue – w jednym, spójnym systemie. Bez potrzeby wymiany klasycznych żyrandoli czy designerskich opraw. Światło, które już znasz i lubisz, staje się inteligentne. W wersji 2-kanałowej zapewnia niezależne sterowanie dwiema grupami świateł w aplikacji Hue, za pomocą asystentów głosowych lub bezpośrednio z przełącznika ściennego. Harmonogramy i timery dopasowane do codziennego rytmu. Kompaktowy moduł montowany za tradycyjnym przełącznikiem; zasilanie sieciowe, bez baterii. Jako część ekosystemu Hue, opartego na niezawodnej sieci Zigbee, zapewnia sterowanie światłem nawet przy braku Wi-Fi.
- Zmienia tradycyjne światła w inteligentne
- Sterowanie inteligentnymi i tradycyjnymi źródłami światła
- Ustaw timery i harmonogramy świecenia
- Bez baterii, wymagany przewód neutralny
- Odblokowuje więcej możliwości z Hue Bridge
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103111753
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Materiał
- Syntetyk
Trwałość
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Przełącznik Hue w zestawie
- Tak
- Element dekoracyjny
- Tak
Gwarancja
- 2 lata
- Tak
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Sypialnia, Jadalnia, Funkcjonalny, Przedpokój, Biuro domowe, Pracownia, Salon
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103111753
- Waga netto
- 0,02 kg
- Waga brutto
- 0,06 kg
- Wysokość
- 140 mm
- Długość
- 88 mm
- Szerokość
- 45 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004296801
Informacje o pakowaniu
- Kod EAN
- 8721103111753
Zużycie energii
- Moc
- 0,6
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 16,8 mm
- Całkowita długość
- 41 mm
- Całkowita szerokość
- 37,3 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche
- Dry location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- Not applicable
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Tak
Źródło światła
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Przełącznik
- Przyciski z możliwością konfiguracji
- 2
- Czas eksploatacji
- 25,000 clicks
- Opcje montażowe
- ściana
- Obsługiwane okablowanie
- Do instalacji z przewodem neutralnym
- Kanał wyjściowy
- dwukanałowy
- Obciążenie źródła światła
- 6A (łącznie)
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 48 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu