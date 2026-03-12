B39 Candle – inteligentna żarówka LED E14
Obecna cena to 528,99 zł
Obecna cena to 528,99 zł
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Informacje o B39 Candle – inteligentna żarówka LED E14
Klasyczna forma i nowoczesne zintegrowane oświetlenie Philips Hue w jednej oprawie. Regulowane światło białe i kolorowe dopasowuje się do każdego wnętrza. Od ciepłego po chłodne odcienie bieli i miliony kolorów. Tworzy odpowiedni nastrój i podkreśla charakter przestrzeni. Ultra wydajne przyciemnianie do poziomu 0,2% całkowitej jasności. Stała jakość światła i kolorów na każdym poziomie jasności. Nowa generacja żarówki z podwójną konstrukcją. Pełne spektrum światła dziennego, które wprowadza naturalne wrażenia do wnętrza. Ciepłe barwy letniego zachodu lub chłodne odcienie zimowego nieba – światło dopasowane do chwili. Chromasync zapewnia spójność 16 milionów kolorów między wieloma punktami świetlnymi. Bez odchyleń barwy. Do 40% wyższa efektywność energetyczna. Obsługa Matter zapewnia płynną integrację z systemami smart home. Więcej funkcji z mostkiem Hue Bridge.
- Z możliwością przyciemniania do 0,2% jasności
- Precyzyjne odwzorowanie kolorów Chromasync™
- Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103099303
Właściwości źródła światła
- Kształt lampy
- Wielokierunkowa żarówka świeczka
- Gniazdo
- E14
- Ściemnialna
- Tak
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Materiał
- PC
Trwałość
- Liczba cykli pracy
- 50 000
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Ochrona środowiska
- Wilgotność podczas eksploatacji
- 5% <H<95% (nieskraplający się)
- Temperatura podczas eksploatacji
- Od -20°C do 45°C
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Wybierz kolor
- Tak
- Zmieniające się kolory (LED)
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
- Diody LED w zestawie
- Tak
Właściwości światła
- Kąt rozsyłu światła
- 195
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- 80
- Temperatura barwowa
- 1000-20000 K
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
- 135
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Nastrój, Sypialnia, Jadalnia, Funkcjonalny, Przedpokój, Biuro domowe, Pracownia, Pokój dziecięcy, Kuchnia, Salon
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103099303
- Waga netto
- 0,09 kg
- Waga brutto
- 0,13 kg
- Wysokość
- 174 mm
- Długość
- 72 mm
- Szerokość
- 72 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004295302
Informacje o pakowaniu
- Kod EAN
- 8721103099303
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,2 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)
- D
- Moc
- 3,7 W
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
- 4
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 39 mm
- Całkowita długość
- 117 mm
- Całkowita szerokość
- 39 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Strumień świetlny przy 4000K
- 500
- Zgodność z urządzeniami ściemnianymi Philips Hue
- Yes
- Średnica
- 39 mm
- Technologia źródła światła
- LED
- Barwa światła
- Kolorowe i białe światło (RGBW)
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła
- D
- Trzonek
- E14
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- nd.
- Numer rejestracji EPREL
- 2480948
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche
- Damp location, Dry location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- MotionAwareTM
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Tak
Źródło światła
- Referencyjne Ustawienie Sterujące*
- 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Średnica
- 39 mm
- Wygląd
- Bulb
- Wysokość
- 117 mm
- Napięcie wejściowe
- 220V-240V
- Moc strumienia świetlnego
- Światło białe i kolorowe
- Współczynnik mocy
- 0.5
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
- Odpowiednik w watach
- 40 W
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Asystenci głosowi
- Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana (przez mostek Hue Bridge)
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 48 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Inne
- Instrukcja obsługi
- Brak instrukcji obsługi
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu