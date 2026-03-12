Hue Play – lampa podłogowa compact
Obecna cena to 629,99 zł
Obecna cena to 629,99 zł
Nowość
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Informacje o Hue Play – lampa podłogowa compact
Kompaktowa forma i pełne wejście w świat rozrywki Hue. Synchronizacja z filmami, grami i muzyką. Dynamiczne efekty świetlne dopasowane do obrazu na ekranie. Rozbudowa systemu o kolejne oprawy Hue i pełne doświadczenie immersyjnego oświetlenia z technologią Chromasync. Wysokość 122 cm. Ustawienie przy telewizorze, w narożniku lub za sofą.
- Gradient kolorów i światła białego RGBWWIC
- Precyzyjne dopasowanie kolorów Chromasync
- Zaprojektowany z myślą o łatwym montażu
- Połącz za pomocą HDMI sync box lub aplikacji TV
- Steruj i personalizuj za pomocą mostka Hue Bridge
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103144911
Właściwości źródła światła
- Ściemnialna
- Tak
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Czarny
- Materiał
- Plastik
Trwałość
- Liczba cykli pracy
- 20 000
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zestaw z bateriami
- Nie
- Wybierz kolor
- Tak
- Wbudowane źródło światła LED
- Tak
- Możliwość przenoszenia
- Nie
- Energia słoneczna
- Nie
Właściwości światła
- Wskaźnik oddawania barw (CRI)
- 80
- Temperatura barwowa
- 2200-6500 K
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła
- 1
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
- 69
Różne
- Zaprojektowano z myślą o
- Pokój rozrywki
- Styl
- Nowoczesna
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103144911
- Waga netto
- 1,71 kg
- Waga brutto
- 1,71 kg
- Wysokość
- 1 309 mm
- Długość
- 148 mm
- Szerokość
- 143 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004321001
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0,1
- Moc
- 13
Wymiary i waga produktu
- Długość przewodu
- 1 500
- Całkowita wysokość
- 1 225 mm
- Całkowita długość
- 90 mm
- Całkowita szerokość
- 90 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Strumień świetlny przy 4000K
- 925
- Barwa światła
- Kolorowe światło gradientowe i światło białe (RGBICW)
- Zasilanie sieciowe
- 220–240 V
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa II – Podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Strumień świetlny przy 2700K
- 880
- Liczba źródeł światła
- 1
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche
- Damp location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- Not applicable
- Funkcjonalność wzmacniacza sygnału Zigbee
- Nie
Źródło światła
- Wygląd
- Floor lamp
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Kamera
- Alarm dźwiękowy
- Nie
Przełącznik
- Obsługiwane okablowanie
- Do instalacji z przewodem neutralnym
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 8.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 48 months after introduction date
- Maks. liczba akcesoriów
- 12 (with Hue Bridge)
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Via Hue Bridge
Inne
- Instrukcja obsługi
- Brak instrukcji obsługi
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu