Hue Play – lampa podłogowa large

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Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Hue Play – lampa podłogowa large
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Informacje o Hue Play – lampa podłogowa large

Kompaktowa forma i pełne wejście w świat rozrywki Hue. Synchronizacja z filmami, grami i muzyką. Dynamiczne efekty świetlne dopasowane do obrazu na ekranie. Rozbudowa systemu o kolejne oprawy Hue i pełne doświadczenie immersyjnego oświetlenia z technologią Chromasync. Wysokość 135 cm. Ustawienie przy telewizorze, w narożniku lub za sofą.

  • Gradient kolorów i światła białego RGBWWIC
  • Precyzyjne dopasowanie kolorów Chromasync
  • Zaprojektowany z myślą o łatwym montażu
  • Połącz za pomocą HDMI sync box lub aplikacji TV
  • Steruj i personalizuj za pomocą mostka Hue Bridge
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