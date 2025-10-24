Oświetlaj długie korytarze, wnęki sufitowe i duże szafki kuchenne za pomocą łatwego w montażu przedłużenia kompatybilnego z taśmami LED Hue Flux i Hue Flux „ultra-bright”. Stwórz spójne oświetlenie bez utraty jakości światła ani nastroju. Wprowadź do wnętrz gradienty bogatych kolorów i jasnego, naturalnego światła białego. Technologia Chromasync™ pozwala precyzyjnie mieszać kolory i uzyskiwać idealne efekty świetlne.