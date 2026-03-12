Zestaw: 4 białe reflektory Runner + Ściemniacz + Żarówki GU10 białe światło

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Informacje o Zestaw: 4 białe reflektory Runner + Ściemniacz + Żarówki GU10 białe światło

Uzyskaj idealne oświetlenie z zestawem 4 białych reflektorów Philips Runner, zawierających ściemniacz Hue i żarówki Hue GU10 emitujące białe światło. Eleganckie i wszechstronne.

  • Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
  • Kompatybilność z Bluetooth i mostkiem Hue
  • Zawiera żarówki Hue i oprawę oświetleniową
  • Zawiera ściemiacz
  • Przelewy24
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