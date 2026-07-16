Ten kod promocyjny jest ważny do 02.08.2026.

Rabat jest naliczony przy kasie na stronie www.philips-hue.com/pl-pl na maksymalnie 20 produktów.

Kod promocyjny nie łączy się z innymi kodami oraz z żadną inną ofertą na stronie www.philips-hue.com/pl-pl

Ten kod promocyjny jest ważny dla każdego produktu zakupionego na philips-hue.com/pl-pl oznaczonego jako „Member Days”. Niektóre produkty są wyłączone z tej oferty – różni się to w zależności od kraju.

W przypadku zwrotu zamówienia (o ile zamówienie kwalifikuje się do zwrotu), od kwoty zwrotu zostanie odjęta proporcjonalna wartość rabatu.

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Kod powinien zostać dostarczony w ciągu 1 godziny od momentu subskrypcji, jednak czas przetwarzania może się różnić.

Signify Poland zastrzega sobie prawo do anulowania kodu promocyjnego w dowolnym momencie lub zmiany niniejszego Regulaminu poprzez jego ponowną publikację.