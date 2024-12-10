Pełny przewodnik po rozwiązaniach Hue In-Wall
Philips Hue oferuje cztery produkty do montażu w ścianie, które zapewniają elastyczną i inteligentną kontrolę nad oświetleniem. Mimo że mogą wyglądać podobnie, każdy z nich działa inaczej w zależności od rodzaju posiadanego oświetlenia i okablowania.
W tym przewodniku opisano wszystkie cztery produkty, porównano je oraz podano szczegółowe informacje dotyczące instalacji, zgodności i rozwiązywania problemów.
1. Moduły Smart light (dwie wersje)
Te moduły współpracują z Philips Hue i innymi inteligentnymi światłami Zigbee i umożliwiają sterowanie nimi za pomocą istniejącego przełącznika ściennego bez konieczności odłączania zasilania żarówek.
1A. Moduł przełącznika ściennego przewodowego (wersja przewodowa)
Oświetlenie Hue będzie zawsze w zasięgu ręki. Wymień tradycyjny przełącznik ścienny na inteligentny, aby łatwo sterować scenami oświetleniowymi Hue, pomieszczeniami/strefami i automatyzacją, a jednocześnie zapewnić stałe zasilanie inteligentnych żarówek.
Główne cechy
- Współpracuje z produktami Hue i innym zgodnym inteligentnym oświetleniem Zigbee
- Wymaga Hue Bridge
- Działa z przełącznikami kołyskowymi, dźwigniowymi i przyciskowymi
- Wystarczy zainstalować raz, nie ma potrzeby wymiany baterii
- Wymaga neutralnego przewodu
Uwagi dotyczące zgodności
Produkt jest niezgodny z następującymi elementami:
- Istniejące ściemniacze obrotowe
- Połączone płytki gniazda/ramka przełącznika
- Światła nieinteligentne
Najważniejsze informacje o instalacji
- Wymaga okablowania do puszki ściennej:
o 1-2 x przewód obciążeniowy (w zależności od tego, czy przełącznik jest pojedynczy, czy podwójny)
o Przewód neutralny
o 2 x przewód liniowy
- W zestawie znajduje się 5-stykowe złącze wtykowe, które pozwala na podłączenie do sieci elektrycznej
Odpowiednia średnica przewodu i długość taśmy dla dostarczonego złącza łączącego:
· Przekrój przewodu: lity: od 0,75 do 4 mm²
· Długość odizolowanego przewodu: 11 mm
- Postępuj zgodnie z procesem rejestracji w aplikacji Hue
1B. Moduł przełącznika ściennego zasilanego z baterii (wersja z baterią)
Zapewnia takie same korzyści w zakresie inteligentnego sterowania oświetleniem jak wersja przewodowa , ale nie wymaga przewodu neutralnego.
Główne cechy
- Zasilany bateryjnie (nie wymaga okablowania), typ baterii CR2450
- Współpracuje z Hue i innymi inteligentnymi światłami Zigbee
- Wymaga Hue Bridge
- Żywotność baterii: co najmniej 5 lat (w aplikacji Hue wyświetlany jest alert o niskim poziomie naładowania baterii)
Notatki dotyczące zgodności
- Działa z przełącznikami kołyskowymi, dźwigniowymi i przyciskowymi
- Niekompatybilny z przełącznikami wyposażonymi w ściemniacze lub połączonymi płytkami gniazda/ramki wyłącznika
- Współpracuje z instalacjami schodowymi 2- i 3-punktowymi, pod warunkiem że pozostałe przełączniki również są podłączone do modułów
Najważniejsze informacje instalacyjne
- Nie wymaga przewodu neutralnego – działa z istniejącą instalacją w ścianie
- Przed rozpoczęciem prac elektrycznych, w tym demontażem przełącznika, należy wyłączyć bezpiecznik
- Do utrzymania zasilania żarówek smart należy użyć dołączonego złącza wciskanego
- Nie przedłużaj dołączonych przewodów
- Moduł może migać, jeśli przewody stykają się podczas instalacji — jest to normalne
- Zakończ instalację fizyczną przed dodaniem jej do aplikacji Hue
2. Przewodowy przełącznik (dwie wersje: wyłącznik lub ściemniacz) – do tradycyjnych źródeł światła
Produkt przeznaczony do tradycyjnych żarówek, który włącza je do ekosystemu Hue.
Dodaje inteligentne sterowanie włącz/wyłącz lub przyciemnianie do nieinteligentnych źródeł światła.
Główne cechy
- Wersja z wyłącznikiem → do źródeł bez możliwości przyciemniania
- Wersja ze ściemniaczem → do źródeł z możliwością przyciemniania
- Obsługa Bluetooth (ograniczona, sprawdź tutaj)
- Kompatybilny z Matter (jako źródło światła)
- Dostępne w wersjach 1- lub 2-kanałowych (tylko wł./wył.):
1 kanał steruje jedną grupą świateł (pojedynczy przełącznik), a 2 kanały sterują dwiema grupami niezależnie – z poziomu przełącznika lub aplikacji Hue. Przykład: w wersji podwójnej jeden klawisz steruje światłem w salonie, drugi w jadalni. Wersja przewodowa Dimmer Switch jest obecnie dostępna w wariancie 1-kanałowym.
Notatki dotyczące zgodności
Nieprzeznaczone dla:
- Nie należy mieszać różnych typów obciążenia na jednym przełączniku przewodowym
- Nie jest kompatybilny z mechanizmami obrotowego modułu Dimmer Switch
Wymagane okablowanie
- Wyłącznik → wymaga przewodu neutralnego
- Dimmer Switch → działa z przewodem neutralnym lub bez niego (zalecany przewód neutralny; bez niego jasność może być niższa, a niektóre żarówki LED mogą nie działać prawidłowo – może być wymagany kondensator obejściowy).
Zachowanie ściemniania
- Rocker → Nie można ściemniać świateł w tradycyjny sposób. Jasność można regulować w aplikacji Hue i przypisywać aranżacje świetlne o różnych poziomach natężenia, co umożliwia przyciemnianie przez aktywację scen z poziomu wyłącznika.
- Przycisk → obsługuje przyciemnianie przez dłuższe naciśnięcie
- Działa tylko z żarówkami ściemnialnymi
Najważniejsze informacje o instalacji
- Złącze wciskane nie jest wymagane
- Wyłącznik (1 kanał) / Dimmer Switch (1 kanał)
o 1 × przewód obciążenia
o 1 × przewód neutralny
o Wyłącznik
- On/Off (2 kanały)
O 2x przewód obciążeniowy
o 1 × przewód neutralny
O 1x przewód liniowy
Odpowiedni rozmiar przewodu i długość izolacji dla bloków zaciskowych:
· Przekrój żyły jednodrutowej: 0,75–2,5 mm²
· Długość odsłoniętego przewodu: 9 … 10 mm
3. Przegląd porównawczy
|
Moduł bateryjny do przełącznika ściennego (światła smart)
|
Przewodowy moduł do przełącznika ściennego (światła smart)
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Przewodowy moduł do przełącznika ściennego (światła tradycyjne)
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Obsługiwane światła
|
Hue i inne inteligentne światła Zigbee
|
Hue i inne inteligentne światła Zigbee
|
Tradycyjne światła*
|
Wymagany jest Bridge
|
Tak
|
Tak
|
Nie. (Ograniczona funkcjonalność bez Bridge. Sprawdź tutaj)
|
Okablowanie
|
Przewód neutralny nie jest wymagany
|
Wersja przewodowa – wymagany przewód neutralny
|
Wersja przewodowa z wyłącznikiem – wymagany przewód neutralny
Wersja przewodowa ze ściemniaczem – działa z przewodem neutralnym lub bez niego (zalecany przewód neutralny)
|
Źródło zasilania
|
Bateria (5+ lat)
|
Sieć elektryczna
|
Sieć elektryczna
|
Kompatybilność przełączników
|
Przełącznik kołyskowy, dźwigniowy, przyciskowy
|
Przełączanie scen
|
Wyłącznik przełącza do 3 przypisanych aranżacji świetlnych w odstępach co 3 sekundy
|
Możliwość przyciemniania
|
Długie naciśnięcie przycisku; sceny
|
Długie naciśnięcie przycisku; sceny
|
Zależy od wersji i rodzaju żarówki
|
Obsługa Matter
|
Nie, tylko przez Bridge
|
Nie, tylko przez Bridge
|
Tak (jako światło)
|
Bluetooth
|
Nie
|
Nie
|
Tak (ograniczone)
|
Kanały
|
Nie dotyczy
|
Nie dotyczy
|
1- lub 2-kanałowy (wyłącznik), 1-kanałowy (ściemniacz)
|
Wymiary
|
43 × 38 × 10 mm
|
41 × 37 × 15 mm
|
41 × 37 × 17 mm
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Film instruktażowy
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Instrukcje instalacji
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Informacje dla instalatorów
Wymagania dotyczące obciążenia:
* Moduł wyłącznika jest kompatybilny z:
· Źródła światła LED (do 400W)
· Żarówki żarowe (do 6A)
· Lampy fluorescencyjne (do 6A)
· Elektroniczny transformator do tradycyjnych żarówek niskonapięciowych (maks. 6 A)
I nie można stosować z silnikami ani instalacjami grzewczymi
Moduł Dimmer Switch jest kompatybilny z:
· Źródła LED wysokiego napięcia (odcinanie fazy: zbocze opadające 5–200 W; zbocze narastające 5–20 W);
· Żarówki tradycyjne i halogeny wysokiego napięcia (odcinanie fazy: zbocze opadające 20–200 W; zbocze narastające 20–150 W);
· Elektroniczny konwerter obniżający napięcie do żarówek żarowych/halogenowych o bardzo niskim napięciu (zbocze opadające: 5…200 W; zbocze narastające: 5…20 W)
Nie może być stosowany ze świetlówkami, transformatorami rdzeniowymi do niskonapięciowych żarówek lub halogenów, silnikami ani instalacjami grzewczymi.
4. Przed zakupem / instalacją:
- Sprawdź sposób montażu przełącznika światła, aby upewnić się, że przewodowy moduł przełącznika ściennego będzie działał z danym typem przełącznika światła.
- W przypadku wersji, w których do instalacji wymagany jest przewód neutralny, zalecamy wcześniejsze sprawdzenie skrzynki przyłączeniowej. Jeśli w puszce ściennej nie ma przewodu neutralnego, w niektórych krajach można znaleźć dodatkową puszkę przyłączeniową w suficie, w której może znajdować się przewód neutralny.
- Brak przewodu neutralnego? Następnie wybierz jedną z następujących opcji:
o Dla tradycyjnych źródeł światła: zastosuj przewodowy regulator przyciemniania działający z przewodem neutralnym lub bez niego lub wymień żarówkę na inteligentne światło Hue
o Dla inteligentnych źródeł światła: zamiast wersji przewodowej zastosuj przełącznik lub ściemniacz bateryjny.
- Upewnij się, że w skrzynce elektrycznej jest wystarczająco dużo miejsca, aby zmieścił się w niej przewodowy moduł przełącznika ściennego.
5. Wskazówki dotyczące instalacji: (dla wszystkich typów)
- Wyłącz wyłącznik obwodu
- Upewnij się, że nikt nie przywróci zasilania podczas instalacji
- Zakryj przewody pod napięciem
- Zrób zdjęcie istniejącego okablowania
- Dopasuj położenie okablowania zgodnie z instrukcją
- W przypadku podłączenia przewodu do niewłaściwego zacisku modułu, istnieje możliwość odłączenia przewodu od zacisku. Włóż śrubokręt w szczelinę i delikatnie naciśnij, aby zwolnić przewód.
- Urządzenia elektryczne powinny być instalowane i podłączane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje elektryczne. Przepisy lokalne mogą zabraniać wykonywania prac na przewodach elektrycznych bez pomocy fachowca. Aby uzyskać wskazówki, skonsultuj się z lokalnymi władzami lub elektrykiem.
- Uruchom aplikację Hue, aby zeskanować kod QR — znajdziesz go na produkcie i w instrukcji obsługi. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać urządzenie do systemu. Można tam również obejrzeć film instruktażowy pokazujący krok po kroku instalację. Po zakończeniu instalacji przewodowej możesz wrócić do aplikacji Hue i kontynuować konfigurację.
6. Który produkt powinieneś wybrać?
Wybierz przewodowy moduł przełącznika ściennego, jeśli:
- Używasz Hue i innych inteligentnych świateł Zigbee
- Wolisz stałą instalację przewodową, bez konieczności wymiany baterii w przyszłości
Wybierz bateryjny moduł przełącznika ściennego, jeśli:
- Używasz Hue i innych inteligentnych świateł Zigbee
- Nie masz przewodu neutralnego
- Chcesz prostszej instalacji
Wybierz przełącznik przewodowy (włącz/wyłącz lub ściemniacz), jeśli:
- Używasz nieinteligentnych świateł i chcesz, aby Twoje istniejące światła i przełączniki były inteligentne
- Zależy Ci na obsłudze Matter lub zapasowej łączności Bluetooth
- Chcesz bezproblemowo sterować inteligentnymi i nieinteligentnymi światłami w ekosystemie Hue za pomocą jednej aplikacji
7. Rozwiązywanie problemów
Jeśli urządzenie jest niedostępne lub nie działa:
- Sprawdź kroki instalacji
- Upewnij się, że bezpiecznik był wyłączony przed rozpoczęciem podłączania przewodów oraz że został ponownie włączony po zakończeniu instalacji
- Sprawdź, czy przewody są całkowicie osadzone w złączach
- Sprawdź aktywność przycisków w aplikacji Hue:
Sprawdź w przydzielonym pokoju lub w Ustawieniach > Urządzenia > Przełączniki. Jeśli naciśnięcia przycisków nie są rejestrowane, może występować problem z połączeniem bezprzewodowym.
- Sprawdź integracje z rozwiązaniami innych firm:
Upewnij się, że żadne aplikacje innych firm ani integracje partnerskie nie zastępują ustawień Hue.
- Zresetuj urządzenie w aplikacji:
Zresetuj urządzenie, aby skonfigurować je ponownie bez pełnego ponownego dodawania do systemu.
- Usuń przełącznik i dodaj go ponownie:
Usuń urządzenie z Hue Bridge, a następnie dodaj je ponownie i skonfiguruj jak zwykle.
- Potwierdź typ przełącznika:
Upewnij się, że urządzenie jest skonfigurowane jako właściwy typ przełącznika (kołyskowy lub przyciskowy). Jeśli nie, usuń je i dodaj ponownie, używając prawidłowych ustawień.
Tylko moduł akumulatorowy
- Alerty o niskim poziomie naładowania baterii pojawiają się w aplikacji Hue
- Przypadkowy kontakt z przewodem może spowodować miganie — normalne zjawisko podczas instalacji
Tylko przełącznik przewodowy
- Migające światła → sprawdź typ żarówki, wymagania dotyczące obciążenia i kompatybilność
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