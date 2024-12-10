Hue SpatialAware – nowa funkcja, która ożywi Twoje oświetlenie

Philips Hue słynie z idealnie zaprojektowanego oświetlenia, które dopasowuje się do Twojego stylu życia. Dzięki Hue SpatialAware, nowej przełomowej funkcji dostępnej wyłącznie z Hue Bridge Pro, wprowadzamy zupełnie nowy poziom inteligentnego, adaptacyjnego oświetlenia. Funkcja ta zapewnia systemowi Hue niespotykane dotąd możliwości: dokładne zrozumienie pomieszczenia.

SpatialAware automatycznie stosuje koncepcje projektowania oświetlenia w Twoim domu, eliminując potrzebę specjalistycznej wiedzy, zgadywania lub ręcznych regulacji. Rozmieszczając kolory odświeżonych scen Hue na wszystkich lampach zgodnie z układem i ich położeniem w pomieszczeniu, całkowicie zmieniając sposób, w jaki odbierasz oświetlenie.

Oświetlenie, które rozumie Twoją przestrzeń

W przeciwieństwie do tradycyjnych konfiguracji, w których każda lampa działa jako osobne urządzenie, SpatialAware pozwala systemowi Hue rozpoznać, gdzie dokładnie znajduje się każde źródło światła w pomieszczeniu. Wykorzystując najnowocześniejszą technologię rzeczywistości rozszerzonej, kamera Twojego telefonu lub tabletu skanuje pomieszczenie, aby określić położenie każdego światła. Dzięki temu modelowi przestrzennemu algorytm systemu może ożywić oświetlenie w najbardziej naturalny i wciągający sposób.

W oparciu o profesjonalne zasady projektowania oświetlenia – przepływ kolorów w przestrzeni, zachowanie gradientów oraz wzajemne uzupełnianie się różnych typów opraw – SpatialAware precyzyjnie koordynuje aranżacje z galerii Hue na wszystkich lampach, inspirując się naturą.

Ustawienia oświetlenia, takie jak zachody słońca, rozmycia kolorów i zmiany nastroju, wyglądają tak, jakby były dopasowane do Twojej przestrzeni.

Jeśli przesuniesz lub dodasz światło, aplikacja przeprowadzi Cię przez szybkie ponowne skanowanie niektórych świateł i natychmiast zaktualizuje układ oraz ponownie skalibruje sceny.

Co wyróżnia SpatialAware

Przed wprowadzeniem SpatialAware aranżacje Hue były inteligentnie dopasowywane do formy, funkcji, możliwości i konfiguracji opraw. Jednak gdy nie znamy dokładnego rozmieszczenia poszczególnych lamp w pomieszczeniu, rozkład światła może sprawiać wrażenie przypadkowego.

Dzięki SpatialAware odświeżone sceny świetlne Hue są teraz:

· Dostosowane do układu Twojego pokoju, a nie stosowane generycznie

· Gładsze i bardziej spójne, zwłaszcza w przypadku scen inspirowanych naturą

· Bardziej naturalne – z ustawieniami światła precyzyjnie rozłożonymi w całej strukturze pomieszczenia

SpatialAware sprawdza się szczególnie w pomieszczeniach z wieloma lampami Hue, ale także mniejsze konfiguracje zyskują nową jakość. Zwłaszcza w przestrzeniach łączących produkty gradientowe, takie jak lampa Play wall washer czy lampka Twilight , z oprawą sufitową lub oprawą wiszącą.

Algorytm inteligentnie skaluje i rozprowadza kolory każdej aranżacji Hue między lampami – tak jak zrobiłby to profesjonalny projektant oświetlenia – tworząc bardziej naturalną, zrównoważoną i immersyjną atmosferę.

Pełna kontrola, po Twojemu

SpatialAware zależy wyłącznie od Ciebie:

Ciesz się odświeżonymi scenami z własnej galerii scen.

Wybierz wersję sceny bez efektu przestrzennego bezpośrednio w galerii scen.

Kontynuuj korzystanie z oryginalnych scen nieprzestrzennych.

Możesz w dowolnym momencie udoskonalić istniejące sceny (z galerii scen) na Twoim Bridge przekształcając je w wersje zoptymalizowane przestrzennie.

Przełącz z trybu przestrzennego na nieprzestrzenny podczas edycji sceny.

Jeśli pozostawisz jakiekolwiek pomieszczenie bez skanowania, system zastosuje klasyczny, nieprzestrzenny rozkład scen. Wybierz doświadczenie, które najlepiej pasuje do Twojego domu.

Odświeżone sceny z Galerii zoptymalizowane pod kątem SpatialAware

Około połowa odświeżonych scen w Galerii Scen Hue jest już zoptymalizowana pod kątem SpatialAware, w tym popularne sceny inspirowane naturą, takie jak Savanna Sunset, Mountain Breeze i Lake Mist. Z czasem, w miarę udoskonalania naszej oferty, dodamy kolejne sceny zgodne ze standardem SpatialAware.

Wyłącznie dla Hue Bridge Pro

Hue SpatialAware to nowa funkcja dostępna wyłącznie w Hue Bridge Pro, która umożliwia bardziej zaawansowane przetwarzanie scen.

Nie ma potrzeby kupowania nowych świateł, dodatkowego sprzętu ani subskrypcji. Wystarczy zaktualizować aplikację Hue i Bridge Pro do najnowszych wersji i postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zeskanować pomieszczenie i zacząć korzystać ze scen SpatialAware.

Szybka i prosta konfiguracja

Konfiguracja SpatialAware jest szybka i intuicyjna. Przeskanowanie pomieszczenia z użyciem około 10 świateł zajmuje zazwyczaj mniej niż minutę, a po zakończeniu skanowania odświeżone sceny z galerii automatycznie dostosowują się do pomieszczenia. Nie ma potrzeby ręcznej edycji sceny ani regulacji poszczególnych świateł.

Możliwość zeskanowania fizycznej oprawy, na przykład oprawy wiszącej lub lampy stołowej, albo efektu świetlnego, jaki tworzy na powierzchni, na przykład na ścianie w przypadku reflektorów. W przypadku opraw generujących szeroki strumień światła na oddalonej ścianie rekomendowane jest skanowanie efektu świetlnego.

Telefony z LiDAR-em:

Skieruj wzrok na migające światło --> Dotknij "+" --> Sprawdź, czy położenie kropki jest zgodne ze światłem lub efektem świetlnym --> Dotknij Dalej , aby zeskanować następne światło.

Telefony bez LiDAR-u:

Skieruj wzrok na migające światło --> Dotknij "+" --> Zrób krok w bok i ponownie skieruj wzrok --> Dotknij "+" --> Sprawdź, czy położenie kropki jest wyrównane ze światłem lub efektem świetlnym --> Dotknij Dalej , aby zeskanować następne światło.

Aby zastosować SpatialAware w wielu pomieszczeniach, należy upewnić się, że każde pomieszczenie w strefie zostało zeskanowane.

Ponowne skanowanie

Należy ponownie przeskanować światło i maksymalnie 3 inne światła w pomieszczeniu, gdy:

Dodałeś nowe światło

Przeniosłeś światło

Spróbuj zeskanować ten sam punkt, który zeskanowałeś pierwotnie (światło lub efekt świetlny).

Jakość Twojej mapy przestrzennej

Aby w pełni wykorzystać możliwości mapowania przestrzennego, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Wszystkie lampy w Pomieszczeniu powinny być włączone i dostępne podczas skanowania. Po dodaniu nowej lampy do Pomieszczenia należy zaktualizować mapę przestrzenną i ponownie przeprowadzić skanowanie. Jeśli fizycznie przeniesiesz światło w nowe miejsce w pomieszczeniu, powinieneś ponownie przeskanować to światło. Lampy z możliwością zmiany koloru oraz oprawy sufitowe lub oprawy wiszące znacząco wzbogacają doświadczenie świetlne. Umieszczenie świateł na różnych wysokościach w pomieszczeniu poprawi funkcjonalność mapy przestrzennej.

Projektowane przez ludzi, nie przez AI

SpatialAware nie wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania efektów świetlnych. Wykorzystuje przestrzennie zremasterowane aranżacje opracowane przez zespoły projektowe i badawcze Hue oraz algorytmy dopasowujące sceny do konkretnego układu i pozycji punktów świetlnych w pomieszczeniu.

Tę samą wiedzę specjalistyczną wykorzystano w asystencie Hue AI, aby umożliwić optymalizację zremasterowanych scen inspirowanych naturą za pomocą SpatialAware.

Sterowanie głosowe i automatyzacja

Ponieważ sceny są przechowywane w Hue Bridge Pro, sceny SpatialAware można aktywować za pomocą:

Aplikacji Hue

Akcesorii

Automatyzacji

Asystentów głosowych

Widgetów

Aplikacji firm zewnętrznych

Sceny zoptymalizowane przestrzennie integrują się bezproblemowo ze wszystkimi dotychczasowymi metodami sterowania.

Prywatność wbudowana w projekt

Twoja prywatność jest podstawą działania SpatialAware:

Nie są przechowywane żadne obrazy ani dane skanowania. Proces ten nie zapisuje zdjęć, filmów ani map pomieszczeń.

Całe przetwarzanie odbywa się lokalnie na Twoim urządzeniu.

Żadne informacje nie są przesyłane ani udostępniane w żadnym momencie.

Twoja przestrzeń pozostaje zawsze Twoja.