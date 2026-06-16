Intelligent lysstyring af almindelige lamper

Tre pendellamper monteret med ikke-intelligente pærer, der lyser med hvidt lys.

Få intelligent lysstyring af dine almindelige ikke-intelligente lamper med wall switch modules og Smart plugs.
Få dine ikke-intelligente lamper ind i dit Philips Hue økosystem for nem styring med Hue appen, stemmestyring og automatiseringer.

Shop intelligent lysstyring

Få intelligent lysstyring

Et Philips Hue intelligent kablet on/off-relæmodul i hvid

On/off-kontakter

Shop on/off-kontakter
Et Philips Hue intelligent kablet Dimmer switch modul i hvid.

Dimmer switch

Køb Dimmer switch
En Philips Hue Smart plug i hvid.

Smart plug

Køb en Smart plug

Sådan installeres kablede kontakter

Sammenlign kontakterne

Brug vores guide til at se, hvilke kontakter, der passer til dine behov. Ud over kontakter til almindelige lamper har vi også to kontakter, der er specielt designet til Hue lyskilder. Få det fulde overblik her.

On/off switch module, kablet

1 and 2 channel

Køb her

Dimmer switch, kablet

1 channel

Køb her

Wall switch module, kablet

-

Køb her

Wall switch module, batteri

Battery

Køb her

Understøttede lyskilder

Traditionelle lamper 
Traditionelle dæmpbare lamper 
Intelligente lamper
Intelligente lamper

Kræver Bridge

Nej, men begrænset funktionalitet
Nej, men begrænset funktionalitet
Ja
Ja

Eltilslutning

Nulleder påkrævet
Fungerer med eller uden nulleder
Nulleder påkrævet
Nulleder er ikke påkrævet

Strømkilde

230 V
230 V
230 V
Batteri (5+ års levetid)

Kompatibel med følgende kontakter

Vippekontakter, skifte­kontakter, tryk­kontakter
Vippekontakter, skifte­kontakter, tryk­kontakter
Vippekontakter, skifte­kontakter, tryk­kontakter
Vippekontakter, skifte­kontakter, tryk­kontakter

Kanaler

1 eller 2 kanaler
1 kanal
-
-

Mål

41 x 37 x 15 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
43 x 38 x 10 mm

Dæmpning

Nej
Ja
Ja
Ja

Understøtter Matter

Ja (som et lys)
Ja (som et lys)
Ja, kun via Bridge
Ja, kun via Bridge

Bluetooth

Ja
Ja
Nej
Nej

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Set-up fra Hue fans

Få inspiration fra andre Hue fans! Besøg @philipshue på Instagram for at se fantastiske opsætninger, farverige kreationer og lyse idéer. Del dine med #philipshue

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Se, hvad Hue kan...

En kvinde ved en hoveddør kommunikerer via en Hue videodørklokke i sort.

Sikkerhed til hjemmet

En kvinde danser på en terrasse under Hue Festavia Globe lyskæder, der lyser med forskellige farver

Udendørs

En gruppe bestående af fire pendellamper monteret med Philips Hue Filament bulbs, der lyser med varmt hvidt lys.

Stemningsbelysning

En kvinde gamer på sit TV med en fordybende underholdningsbelysning, der lyser med rødt, orange og hvidt intelligent lys.

Underholdning

En seng med blødt lys og en Signe gradient bordlampe, der lyser med blåt og orange intelligent lys.

LED strips

Ofte stillede spørgsmål

Kræver Wall switch module et batteri?

Skal jeg vælge en intelligent pære eller en intelligent kontakt?

Hvad gør jeg med mine almindelige kontakter?

Hvad sker der, hvis nogen slukker på lyskontakten?

Hvad nu hvis jeg har en fysisk lysdæmper i stedet for en lyskontakt?

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