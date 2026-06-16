Få intelligent lysstyring af dine almindelige ikke-intelligente lamper med wall switch modules og Smart plugs.
Få dine ikke-intelligente lamper ind i dit Philips Hue økosystem for nem styring med Hue appen, stemmestyring og automatiseringer.
Intelligent lysstyring af almindelige lamper
Få intelligent lysstyring af dine almindelige ikke-intelligente lamper med wall switch modules og Smart plugs.
Få intelligent lysstyring
Sammenlign kontakterne
Brug vores guide til at se, hvilke kontakter, der passer til dine behov. Ud over kontakter til almindelige lamper har vi også to kontakter, der er specielt designet til Hue lyskilder. Få det fulde overblik her.
On/off switch module, kablet
1 and 2 channelKøb her
Dimmer switch, kablet
1 channelKøb her
Wall switch module, kablet
-Køb her
Wall switch module, batteri
BatteryKøb her
Understøttede lyskilder
Kræver Bridge
Eltilslutning
Strømkilde
Kompatibel med følgende kontakter
Kanaler
Mål
Dæmpning
Understøtter Matter
Bluetooth
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Set-up fra Hue fans
Få inspiration fra andre Hue fans! Besøg @philipshue på Instagram for at se fantastiske opsætninger, farverige kreationer og lyse idéer. Del dine med #philipshue
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