Integrér dine ikke-intelligente lamper i dit Philips Hue økosystem, og få nem og bekvem styring. Den kablede 'tænd/sluk'-kontakt giver dig mulighed for at styre de fleste almindelige lamper sammen med dine eksisterende Hue lamper – en problemfri alt-i-én-oplevelse. Du behøver ikke at udskifte dine antikke lysekroner eller designerlamper. Gør dine eksisterende favoritlamper intelligente! Styr dem i Hue appen – med stemmestyring eller direkte fra din vægkontakt. Indstil timere og tidsplaner, der passer til din hverdag. Det kompakte modul installeres bag den traditionelle kontakt og får strøm direkte fra lysnettet, så der ikke er behov for batteri. Som en del af Hue økosystemet, baseret på et stabilt Zigbee netværk, bevarer du kontrollen over din belysning – selv når Wi-Fi er nede.

Gør ikke-intelligente lamper intelligente

Styr intelligente og ikke-intelligente lamper

Indstil timere og planer

Batterifri, kræver nulledning

Lås op for mere med en Hue Bridge