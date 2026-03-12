On/off switch module, kablet (1 kanal)
Nuværende pris er 379,00 kr.
Nuværende pris er 379,00 kr.
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Om On/off switch module, kablet (1 kanal)
Integrér dine ikke-intelligente lamper i dit Philips Hue økosystem, og få nem og bekvem styring. Den kablede 'tænd/sluk'-kontakt giver dig mulighed for at styre de fleste almindelige lamper sammen med dine eksisterende Hue lamper – en problemfri alt-i-én-oplevelse. Du behøver ikke at udskifte dine antikke lysekroner eller designerlamper. Gør dine eksisterende favoritlamper intelligente! Styr dem i Hue appen – med stemmestyring eller direkte fra din vægkontakt. Indstil timere og tidsplaner, der passer til din hverdag. Det kompakte modul installeres bag den traditionelle kontakt og får strøm direkte fra lysnettet, så der ikke er behov for batteri. Som en del af Hue økosystemet, baseret på et stabilt Zigbee netværk, bevarer du kontrollen over din belysning – selv når Wi-Fi er nede.
- Gør ikke-intelligente lamper intelligente
- Styr intelligente og ikke-intelligente lamper
- Indstil timere og planer
- Batterifri, kræver nulledning
- Lås op for mere med en Hue Bridge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103111630
Design og finish
- Farve
- Hvid
- Materiale
- Syntetisk
Holdbarhed
- Normeret levetid
- 25.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Hue Switch medfølger
- Ja
- Midtpunkt
- Ja
Garanti
- 2 år
- Ja
Diverse
- Specielt designet til
- Soveværelse, Spisestue, Funktionel, Gang, Hjemmekontor, Studieværelse, Stue
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103111630
- Nettovægt
- 0,01 kg
- Bruttovægt
- 0,05 kg
- Højde
- 140 mm
- Længde
- 88 mm
- Bredde
- 45 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004296701
Emballageoplysninger
- EAN
- 8721103111630
Strømforbrug
- Effekt
- 0,6
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 16,8 mm
- Samlet længde
- 41 mm
- Samlet bredde
- 37,3 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- 230V
- 220-240 V
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse III – sikker, ekstra lav spænding
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Dry location
- Registrering af radiofrekvens
- Not applicable
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
Pæren
- Opgraderbar software
- Ja
Kontakten
- Konfigurerbare knapper
- 1
- Levetid
- 25,000 clicks
- Monteringsmuligheder
- Væg
- Understøttet kabling
- Nulleder
- Udgangskanal
- 1 kanal
- Pærelast
- 6 A
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 48 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger