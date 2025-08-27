Support

Giv dit udendørsrum nyt liv

Lad fantasien få frit spil, og lad Philips Hue få dit uderum til at tage sig ud fra sin allerbedste side. Du kan tilpasse stemningen til enhver lejlighed: en stor fest, en intim middag eller et afslappende øjeblik på en sen sommeraften.

Giv dit udendørsrum nyt liv

Oplev Hue udendørsbelysning

farver til udendørsbelysning i Hue appen

Skab den perfekte udendørs stemning

Forvandl en trist baghave til et smukt udendørsområde med Philips Hue. Placer farvede lamper – fra lamper til havegangen og væglamper til spotlamper og meget mere – i hele din have, ved at bruge sjove farvestrejf eller glødende farvetoner til at sætte scenen til en fantastisk udendørsbegivenhed.

Se produkter
Varmt til køligt udendørs lys med Hue

Slap af med varmt til køligt hvidt lys

Forlæng dine aftener med Philips Hue udendørsbelysning. Skab den rette stemning på din terrasse, altan eller veranda, og slap af. Fra det varme hvide lys fra sommersolen til det iskolde dagslys om vinteren: du kan nyde enhver nuance af hvidt lys, der passer til dit humør, hele året rundt.

Se produkter
En altan med siddepladser om aftenen oplyst med Festavia Globe udendørs lyskæder i lyserøde og gule nuancer af intelligent belysning.

Særligt lys til særlige lejligheder

Kommer familie eller venner på besøg? Indstil din udendørsbelysning, så den passer til lejligheden. Dekorer dit rum med iøjnefaldende Festavia Globe lyskæder, oplys din husfacade med Festavia Permanent lyskæder, før lightstrips langs kanter og stier, eller tilføj farverige lysglimt til din have med bedlamper og spotlamper – de bidrager alle til at give en magisk stemning til hyggelige middage på altanen, en grillaften på terrassen eller en havefest. Skab farverige scener eller langsomme dynamiske effekter for at nyde disse særlige øjeblikke fuldt ud.

Hue udendørs installations- og udvidelsesvideo

Nemt at installere og udvide

Oplys mørke stier, skab blikfang i din have, eller skab en unik stemning på terrassen. Du kan gøre det selv ved hjælp af Hue spotlamper eller piedestaler. Da det er et LavVolt-system, er det sikkert at bruge i din have og nemt at installere. Glem alt om elektrikeren: installer og udvid selv, som du vil.

Mest populære udendørsprodukter

Flash sale -25%
Calla udendørs piedestal

Hue White and color ambiance

Calla udendørs piedestal
Lav volt system – forlænger
Mat sort finish
105 x 252 mm
Strømforsyning sælges separat

969,00 kr.

Produktet er næsten udsolgt

Flash sale -25%
Impress udendørs piedestal

Hue White and color ambiance

Impress udendørs piedestal
Lav volt system – forlænger
Mat sort finish
400 x 100 mm
Strømforsyning sælges separat

1.419,00 kr.

Flash sale -25%
Lily udendørs spot

Hue White and color ambiance

Lily udendørs spot
Integreret LED
Hvidt og farvet lys
LavVolt-system - basisenhed
Intelligent styring med Hue Bridge*

2.619,00 kr.

Flash sale -25%
Outdoor lightstrip 5 meter

Hue White and color ambiance

Outdoor lightstrip 5 meter
1 x 5 meter lightstrip
Hvidt og farvet lys
Strømforsyningsenhed medfølger
Intelligent lysstyring med Hue Bridge*

1.799,00 kr.

Flash sale -25%
Udendørs forlængerkabel 2,5 m + T-stykke

Hue

Udendørs forlængerkabel 2,5 m + T-stykke
Forlængerkabel
2,5 m lang
T-stykke medfølger

199,00 kr.

Flash sale -25%
Impress udendørs væglampe (lav volt)

Hue White and color ambiance

Impress udendørs væglampe (lav volt)
Lav volt system – forlænger
Mat sort finish
240 x 120 mm
Strømforsyning sælges separat

1.199,00 kr.

Produktet er næsten udsolgt

Flash sale -25%
Lucca udendørs væglampe

Hue White

Lucca udendørs væglampe
E27 LED pære medfølger
Varmt hvidt lys (2700 K)
230V
Intelligent styring med Hue Bridge*

749,00 kr.

Se flere produkter

Udforsk lys, der byder dig velkommen hjem

Bliv budt velkommen hjem med Philips Hue

Lys der byder dig velkommen hjem

Automatiser din belysning, så du bliver budt velkommen hjem. Philips Hue lamper oplyser din forhave og indkørsel automatisk, når du kommer hjem.

Opdag mere

Læs mere om Philips Hue

Philips Hue er det intelligente trådløse belysningssystem, der giver dig nem og fuld kontrol over din belysning, så du kan skabe den rette stemning til alle stunder – indenfor såvel som udenfor. Giv din for- og baghave nyt liv med en række unikke, intelligente udendørslamper.

Udendørslamper

Udendørslamper

Vælg lamper fra vores kollektion af udendørslamper — specielt designet til alle vejrforhold.
Hue Bridge

Hue Bridge

Hue Bridgen er hjertet i dit intelligente belysningssystem. Forbind op til 50 indendørs og udendørs lamper til Bridgen og få adgang til uendelige funktioner.
Lysstyring

Lysstyring

Der er mange smarte måder at styre din belysning i hjemmet på, lige fra Philips Hue appen til trådløse intelligente kontakter og meget mere.

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay