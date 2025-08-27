Lad fantasien få frit spil, og lad Philips Hue få dit uderum til at tage sig ud fra sin allerbedste side. Du kan tilpasse stemningen til enhver lejlighed: en stor fest, en intim middag eller et afslappende øjeblik på en sen sommeraften.
Giv dit udendørsrum nyt liv
Oplev Hue udendørsbelysning
Skab den perfekte udendørs stemning
Forvandl en trist baghave til et smukt udendørsområde med Philips Hue. Placer farvede lamper – fra lamper til havegangen og væglamper til spotlamper og meget mere – i hele din have, ved at bruge sjove farvestrejf eller glødende farvetoner til at sætte scenen til en fantastisk udendørsbegivenhed.
Slap af med varmt til køligt hvidt lys
Forlæng dine aftener med Philips Hue udendørsbelysning. Skab den rette stemning på din terrasse, altan eller veranda, og slap af. Fra det varme hvide lys fra sommersolen til det iskolde dagslys om vinteren: du kan nyde enhver nuance af hvidt lys, der passer til dit humør, hele året rundt.
Særligt lys til særlige lejligheder
Kommer familie eller venner på besøg? Indstil din udendørsbelysning, så den passer til lejligheden. Dekorer dit rum med iøjnefaldende Festavia Globe lyskæder, oplys din husfacade med Festavia Permanent lyskæder, før lightstrips langs kanter og stier, eller tilføj farverige lysglimt til din have med bedlamper og spotlamper – de bidrager alle til at give en magisk stemning til hyggelige middage på altanen, en grillaften på terrassen eller en havefest. Skab farverige scener eller langsomme dynamiske effekter for at nyde disse særlige øjeblikke fuldt ud.
Nemt at installere og udvide
Oplys mørke stier, skab blikfang i din have, eller skab en unik stemning på terrassen. Du kan gøre det selv ved hjælp af Hue spotlamper eller piedestaler. Da det er et LavVolt-system, er det sikkert at bruge i din have og nemt at installere. Glem alt om elektrikeren: installer og udvid selv, som du vil.
Mest populære udendørsprodukter
Hue White and color ambiance
Calla udendørs piedestal
969,00 kr.
Hue White and color ambiance
Impress udendørs piedestal
1.419,00 kr.
Hue White and color ambiance
Lily udendørs spot
2.619,00 kr.
Hue White and color ambiance
Outdoor lightstrip 5 meter
1.799,00 kr.
Hue
Udendørs forlængerkabel 2,5 m + T-stykke
199,00 kr.
Hue White and color ambiance
Impress udendørs væglampe (lav volt)
1.199,00 kr.
Hue White
Lucca udendørs væglampe
749,00 kr.
Udforsk lys, der byder dig velkommen hjem
Lys der byder dig velkommen hjem
Automatiser din belysning, så du bliver budt velkommen hjem. Philips Hue lamper oplyser din forhave og indkørsel automatisk, når du kommer hjem.
Læs mere om Philips Hue
Philips Hue er det intelligente trådløse belysningssystem, der giver dig nem og fuld kontrol over din belysning, så du kan skabe den rette stemning til alle stunder – indenfor såvel som udenfor. Giv din for- og baghave nyt liv med en række unikke, intelligente udendørslamper.
Udendørslamper
Vælg lamper fra vores kollektion af udendørslamper — specielt designet til alle vejrforhold.
Hue Bridge
Hue Bridgen er hjertet i dit intelligente belysningssystem. Forbind op til 50 indendørs og udendørs lamper til Bridgen og få adgang til uendelige funktioner.
Lysstyring
Der er mange smarte måder at styre din belysning i hjemmet på, lige fra Philips Hue appen til trådløse intelligente kontakter og meget mere.
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.