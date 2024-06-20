Automatiser dit lys, så det byder dig velkommen hjem, lyser din forhave og indkørsel automatisk op og meget mere — kun med Philips Hue!
Bliv budt velkommen hjem
Oplev Philips Hue belysning til indkørslen
Intelligente lamper, der tænder, når du kommer hjem
Du skal aldrig mere komme hjem til et mørkt hus igen! Indstil lyset til at tænde automatisk, når du nærmer dig dit hjem — og slukke, når du går — med Hjemkomst og Forlader hjemmet automatiseringerne.
Tænd lyset ved bevægelse
Tænd automatisk lyset, når udendørssensoren registrerer bevægelse — og føl dig mere tryg i dine omgivelser. Udendørssensoren registrerer bevægelse og tænder automatisk lyset — så du kan skræmme uønskede gæster væk og føle dig mere tryg i dine omgivelser.
Få det til at se ud, som om du er hjemme
Få ro i sindet med ét tryk i Philips Hue appen! Opret en 'Få det til at se ud som om, du er hjemme'-automatisering for at få det til at se ud som om du er hjemme, selvom du ikke er det – eller tænd og sluk dit lys fra allesteder i verden.
Mest populære udendørsprodukter
Hue White and color ambiance
Outdoor lightstrip 5 meter
1.799,00 kr.
Hue White and color ambiance
Resonate
899,00 kr.
Hue White and color ambiance
Lily XL udendørs spot
1.199,00 kr.
Hue White and color ambiance
Festavia lyskæde
899,00 kr.
Hue
Outdoor sensor
449,00 kr.
Hue White and color ambiance
Appear udendørs væglampe
1.199,00 kr.
Hue White and color ambiance
Lily udendørs spot
2.619,00 kr.
Hue White and color ambiance
Amarant projektør
1.419,00 kr.
Hue White and color ambiance
Discover udendørs projektør
1.499,00 kr.
Hue White and color ambiance
Resonate udendørs væglampe
1.199,00 kr.
Hue White and color ambiance
Impress udendørs piedestal
1.419,00 kr.
Hue
Secure projektør med kamera
2.329,00 kr.
Hue
Udendørs 40 W strømforsyning
399,00 kr.
Hue White and color ambiance
Econic udendørs væglampe
1.419,00 kr.
Giv baghaven nyt liv med Hue belysning
Giv din baghave nyt liv
Med udendørsbelysning fra Philips Hue kan du sætte stemningen i din have til enhver lejlighed med smukt, farverigt intelligent lys.
Læs mere om Philips Hue
Philips Hue er det intelligente trådløse belysningssystem, der giver dig nem og fuld kontrol over din belysning, så du kan skabe den rette stemning til alle stunder – indenfor såvel som udenfor. Giv din for- og baghave nyt liv med en række unikke, intelligente udendørslamper.
Udendørslamper
Vælg lamper fra vores kollektion af udendørslamper — specielt designet til alle vejrforhold.
Hue Bridge
Hue Bridgen er hjertet i dit intelligente belysningssystem. Forbind op til 50 indendørs og udendørs lamper til Bridgen og få adgang til uendelige funktioner.
Lysstyring
Der er mange smarte måder at styre din belysning i hjemmet på, lige fra Philips Hue appen til trådløse intelligente kontakter og meget mere.
*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.