Bliv budt velkommen hjem

Automatiser dit lys, så det byder dig velkommen hjem, lyser din forhave og indkørsel automatisk op og meget mere — kun med Philips Hue!

Bliv budt velkommen hjem med Philips Hue

Oplev Philips Hue belysning til indkørslen

geofencing hue udendørs

Intelligente lamper, der tænder, når du kommer hjem

Du skal aldrig mere komme hjem til et mørkt hus igen! Indstil lyset til at tænde automatisk, når du nærmer dig dit hjem — og slukke, når du går — med Hjemkomst og Forlader hjemmet automatiseringerne.

Hue udendørsbelysning app

Tænd lyset ved bevægelse

Tænd automatisk lyset, når udendørssensoren registrerer bevægelse — og føl dig mere tryg i dine omgivelser. Udendørssensoren registrerer bevægelse og tænder automatisk lyset — så du kan skræmme uønskede gæster væk og føle dig mere tryg i dine omgivelser.

Timere til udendørsbelysning i Hue appen

Få det til at se ud, som om du er hjemme

Få ro i sindet med ét tryk i Philips Hue appen! Opret en 'Få det til at se ud som om, du er hjemme'-automatisering for at få det til at se ud som om du er hjemme, selvom du ikke er det – eller tænd og sluk dit lys fra allesteder i verden.

Mest populære udendørsprodukter

Flash sale -25%
Outdoor lightstrip 5 meter

Hue White and color ambiance

Outdoor lightstrip 5 meter
1 x 5 meter lightstrip
Hvidt og farvet lys
Strømforsyningsenhed medfølger
Intelligent lysstyring med Hue Bridge*

1.799,00 kr.

Flash sale -25%
Resonate

Hue White and color ambiance

Resonate
±10 års levetid
Øjeblikkelig trådløs dæmpning
Kræver Hue Bridge

899,00 kr.

Flash sale -25%
Lily XL udendørs spot

Hue White and color ambiance

Lily XL udendørs spot
Integreret LED
Hvidt og farvet lys
Lav volt system – forlænger
Intelligent styring med Hue Bridge*

1.199,00 kr.

Flash sale -25%
Festavia lyskæde

Hue White and color ambiance

Festavia lyskæde
Skab en gradient af farver
100 LED'er med farve
8 m ledning
Indendørs- og udendørsbrug

899,00 kr.

Flash sale -25%
Outdoor sensor

Hue

Outdoor sensor
Trådløs installation
Batteridrevet
Tåler udendørs brug
Automatiserer dit lys

449,00 kr.

Flash sale -25%
Appear udendørs væglampe

Hue White and color ambiance

Appear udendørs væglampe
Integreret LED
Hvidt og farvet lys
230V
Intelligent styring med Hue Bridge*

1.199,00 kr.

Flash sale -25%
Lily udendørs spot

Hue White and color ambiance

Lily udendørs spot
Integreret LED
Hvidt og farvet lys
LavVolt-system - basisenhed
Intelligent styring med Hue Bridge*

2.619,00 kr.

Flash sale -25%
Amarant projektør

Hue White and color ambiance

Amarant projektør
Integreret LED
Hvidt og farvet lys
Lav volt system – forlænger
Intelligent lysstyring med Hue Bridge*

1.419,00 kr.

Flash sale -25%
Discover udendørs projektør

Hue White and color ambiance

Discover udendørs projektør
Integreret LED
Hvidt og farvet lys
230V
Intelligent lysstyring med Hue Bridge*

1.499,00 kr.

Flash sale -25%
Resonate udendørs væglampe

Hue White and color ambiance

Resonate udendørs væglampe
Integreret LED
Hvidt og farvet lys
230V
Intelligent styring med Hue Bridge*

1.199,00 kr.

Flash sale -25%
Impress udendørs piedestal

Hue White and color ambiance

Impress udendørs piedestal
Lav volt system – forlænger
Mat sort finish
400 x 100 mm
Strømforsyning sælges separat

1.419,00 kr.

Flash sale -25%
Secure projektør med kamera

Hue

Secure projektør med kamera
Kryptering fra start til slut
1080p HD-video
Hvidt og farvet lys
Tilsluttes hjemmets elektricitet

2.329,00 kr.

Flash sale -25%
Udendørs 40 W strømforsyning

Hue

Udendørs 40 W strømforsyning
Forlængerkabel
Strøm op til 40 W
Sort

399,00 kr.

Flash sale -25%
Econic udendørs væglampe

Hue White and color ambiance

Econic udendørs væglampe
Integreret LED
Hvidt og farvet lys
Strømforsyning
Intelligent styring med Hue Bridge*

1.419,00 kr.

Giv baghaven nyt liv med Hue belysning

Giv dit hjem nyt liv

Giv din baghave nyt liv

Med udendørsbelysning fra Philips Hue kan du sætte stemningen i din have til enhver lejlighed med smukt, farverigt intelligent lys.

Læs mere om Philips Hue

Philips Hue er det intelligente trådløse belysningssystem, der giver dig nem og fuld kontrol over din belysning, så du kan skabe den rette stemning til alle stunder – indenfor såvel som udenfor. Giv din for- og baghave nyt liv med en række unikke, intelligente udendørslamper.

Udendørslamper

Udendørslamper

Vælg lamper fra vores kollektion af udendørslamper — specielt designet til alle vejrforhold.
Hue Bridge

Hue Bridge

Hue Bridgen er hjertet i dit intelligente belysningssystem. Forbind op til 50 indendørs og udendørs lamper til Bridgen og få adgang til uendelige funktioner.
Lysstyring

Lysstyring

Der er mange smarte måder at styre din belysning i hjemmet på, lige fra Philips Hue appen til trådløse intelligente kontakter og meget mere.

