Få det til at se ud, som om du er hjemme

Få ro i sindet med ét tryk i Philips Hue appen! Opret en 'Få det til at se ud som om, du er hjemme'-automatisering for at få det til at se ud som om du er hjemme, selvom du ikke er det – eller tænd og sluk dit lys fra allesteder i verden.