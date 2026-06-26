Lad dine lys reagere på indholdet på din LG TV-skærm med Hue Sync TV-appen.
Philips Hue og LG
Sådan synkroniserer du med dit LG TV
Tjek kompatibiliteten
Sync TV-appen er kompatibel med LG TV-modeller fra 2024 og nyere med webOS24 eller derover. Hvis dit TV understøtter appen, vises den, når du søger efter den i Apps.
Konfigurer dit Hue system
Du skal bruge mindst én farvekompatibel Philips Hue lyskilde og en Philips Hue Bridge for at synkronisere dit lys til dit LG TV.
Download Sync TV-appen
Download appen på dit TV, sæt den op, og gør dig klar til at synkronisere!
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LG
LG har givet deres brugere fantastiske produkter, tjenester og oplevelser i mere end 60 år – også til intelligente hjem.
Spørgsmål & svar
Hvilke LG TV er kompatible med Hue Sync TV-appen?
Hvilke LG TV er kompatible med Hue Sync TV-appen?
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