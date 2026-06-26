Philips Hue og LG

Lad dine lys reagere på indholdet på din LG TV-skærm med Hue Sync TV-appen.

Mand og kvinde, der sidder i sofaen foran et LG TV med lilla og blå Hue belysning

Sync TV-app på LG TV-modeller

Synkroniser dine Hue lys med det, du ser på dit LG TV.

Udforsk appen

Sådan synkroniserer du med dit LG TV

Hue Play gradient lightstrip, Bridge og pære på hvid baggrund

Tjek kompatibiliteten

Sync TV-appen er kompatibel med LG TV-modeller fra 2024 og nyere med webOS24 eller derover. Hvis dit TV understøtter appen, vises den, når du søger efter den i Apps.

Find kompatible TV
LG TV på en væg med tre intelligente Hue lyskilder

Konfigurer dit Hue system

Du skal bruge mindst én farvekompatibel Philips Hue lyskilde og en Philips Hue Bridge for at synkronisere dit lys til dit LG TV.

Shop Bridge

Download Sync TV-appen

Download appen på dit TV, sæt den op, og gør dig klar til at synkronisere!

Udforsk appen

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LG

LG har givet deres brugere fantastiske produkter, tjenester og oplevelser i mere end 60 år – også til intelligente hjem.

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Spørgsmål & svar

Hvilke LG TV er kompatible med Hue Sync TV-appen?

Hue produkter, der understøtter LG TV-appen

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