Bundle: 3 x Secure kablet kameraer
Nuværende pris er 3.147,00 kr.
Nuværende pris er 3.147,00 kr.
På lager
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Om Bundle: 3 x Secure kablet kameraer
Hold øje med dit hjem, fra hvor som helst, med tre Secure kablede kameraer, som kan bruges både indendørs og udendørs. Få en 1080p HD-livevisning og night vision. Modtag en notifikation på din mobil, når der registreres bevægelse.
- Kryptering fra start til slut
- 1080P HD-video
- Kan sættes i stikkontakten
- Vægbeslag medfølger
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871373
Produktoplysninger
- Hue Secure kablet kamera
- 3