Hold øje med dit hjem, fra hvor som helst, med tre Secure kablede kameraer, som kan bruges både indendørs og udendørs. Få en 1080p HD-livevisning og night vision. Modtag en notifikation på din mobil, når der registreres bevægelse.

Kryptering fra start til slut

1080P HD-video

Kan sættes i stikkontakten

Vægbeslag medfølger