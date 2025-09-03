Beskyt det, der betyder mest, med det hvide kablede Hue 2K overvågningskamera. Skarp, ultraklar video i 2K – drevet af høj pixeltæthed – lader dig se alle detaljer, dag eller nat. Det er bygget til indendørs- og udendørs brug og forsynet med intelligent bevægelsesdetektering og holder vagt døgnet rundt. Derudover fungerer det problemfrit sammen med dine Hue lamper for at udløse lysalarmer eller tænde lamperne, når der registreres aktivitet – hvilket forvandler hele dit belysningssystem til en intelligent allieret, når det gælder sikkerhed.