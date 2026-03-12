Udendørsbundle: 2 Amarant projektør
Pakkeprisen er 2.698,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 2.998,00 kr.
Pakkeprisen er 2.698,20 kr., prisen på produkterne i denne pakke, der sælges separat, er 2.998,00 kr.
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Om Udendørsbundle: 2 Amarant projektør
Oplys store dele af dine udendørsarealer, f.eks. hegn, mure og hække, med hvidt og farvet lys. Forbind flere projektører med hinanden og skab en kontinuerlig væg af lys. Amarant er en del af LowVolt-systemet. Strømforsyningen er ikke inkluderet i denne bundle.
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- Integreret LED
- Hvidt og farvet lys
- LowVolt-system - forlænger
- Kræver en Hue Bridge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871724
Produktoplysninger
- Hue White and color ambiance Amarant projektør
- 2