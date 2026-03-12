Oplys store dele af dine udendørsarealer, f.eks. hegn, mure og hække, med hvidt og farvet lys. Forbind flere projektører med hinanden og skab en kontinuerlig væg af lys. Amarant er en del af LowVolt-systemet. Strømforsyningen er ikke inkluderet i denne bundle.



Integreret LED

Hvidt og farvet lys

LowVolt-system - forlænger

Kræver en Hue Bridge