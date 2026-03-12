Udendørsbundle: 2 Amarant projektør

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Om Udendørsbundle: 2 Amarant projektør

Oplys store dele af dine udendørsarealer, f.eks. hegn, mure og hække, med hvidt og farvet lys. Forbind flere projektører med hinanden og skab en kontinuerlig væg af lys. Amarant er en del af LowVolt-systemet. Strømforsyningen er ikke inkluderet i denne bundle.

  • Integreret LED
  • Hvidt og farvet lys
  • LowVolt-system - forlænger
  • Kræver en Hue Bridge

Inspiration

Se, hvordan andre bruger Philips Hue intelligent belysning til at sætte stemningen - og del din egen opsætning på Instagram med hashtagget #philipshue

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