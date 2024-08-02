*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Bundle: Videodørklokke + Motion sensor + 2 x kontaktsensorer
Overvåg, hvem der er ved din dør, hvor som helst, få lyd og advarsler i appen, interager ved hjælp af tovejstale med Hue videodørklokken, bevægelsessensoren og to kontaktsensorer i sort.
- Øjeblikkelige bevægelsesadvarsler
- Skarp 2K-videostream
- Automatiser dine lys
- Tilføj 150+ lys og tilbehør
- Styr med app, stemme eller tilbehør
I denne pakke
1 x Hue Secure kablet videodørklokke, bundle
Gå aldrig glip af en besøgende eller levering med denne Hue bundle med videodørklokke og Smart Chime – få øjeblikkelige bevægelses- og besøgsalarmer, se det hele i 2K med Starlight-teknologi, og hold kontakten med tovejskommunikation, uanset hvor du befinder dig. Dørklokken aktiverer dit Philips Hue lys og sender notifikationer i realtid, mens Smart Chime sørger for, at der er lydalarmer. Alt fungerer problemfrit sammen med Hue lyskilder og tilbehør for at forbedre hjemmets sikkerhed, dag og nat.Secure kablet videodørklokke, bundle
1 x Hue Motion sensor
Tænd din intelligente belysning med bevægelse. Den batteridrevne bevægelsessensor kan let installeres hvor som helst i hjemmet.Motion sensor
1 x Hue Secure kontaktsensor
Få ro i sindet både hjemme og på farten med en sensor til sikkerhedskontakt! Placer den på døre, vinduer, skabe, pengeskabe mv. med den medfølgende selvklæbende bagside – og modtag meddelelse eller få endda tændt lyset, når sensoren åbnes.Secure kontaktsensor
Specifikationer
Produktoplysninger
