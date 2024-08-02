1 x Hue Secure kablet videodørklokke, bundle

Gå aldrig glip af en besøgende eller levering med denne Hue bundle med videodørklokke og Smart Chime – få øjeblikkelige bevægelses- og besøgsalarmer, se det hele i 2K med Starlight-teknologi, og hold kontakten med tovejskommunikation, uanset hvor du befinder dig. Dørklokken aktiverer dit Philips Hue lys og sender notifikationer i realtid, mens Smart Chime sørger for, at der er lydalarmer. Alt fungerer problemfrit sammen med Hue lyskilder og tilbehør for at forbedre hjemmets sikkerhed, dag og nat.