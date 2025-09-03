*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Secure Smart Chime
Opgrader din sikkerhed i hjemmet med en Hue Smart Chime. Få lydalarmer, når nogen ringer på dørklokken, uanset hvor du er. Den er super nem at sætte op – bare sæt den i stikkontakten, og vælg din yndlingsmelodi. Den fungerer perfekt med dit eksisterende Philips Hue system, så dit hjem holdes sikkert, dag og nat.
Produkt højdepunkter
- Lydalarmer i realtid, når nogen ringer på dørklokken
- Kan tilsluttes hvor som helst i hjemmet
- Kompatibel med Hue kameraer, dørklokker og bevægelsessensorer
- Udsender lydalarmer
Populære produkter
Flash sale -25%
Hue White and color ambiance
Impress udendørs væglampe
230V
Mat sort finish
230V
Intelligent styring med Hue Bridge*
1.119,00 kr.
Flash sale -25%
Hue
Motion sensor
Trådløs installation
Batteridrevet
Automatiserer dit lys
Kan placeres hvor som helst
339,00 kr.
Flash sale -25%
Hue
Secure kontaktsensor
Trådløs installation
Automatiserer dit lys
Lang batterilevetid
Monteres på døre og vinduer
299,00 kr.
Tilsluttes enhver stikkontakt, så du kan bruge den med det samme – ingen ledninger, intet besvær.
Kombiner klokken med en Hue videodørklokke for at få en mere intelligent måde at få lydalarmer på i hele hjemmet, håndfri betjening og øjeblikkelig opmærksomhed, når nogen står ved din dør.
Klokken fungerer sammen med alle Secure produkter – inklusive Secure kameraer og indendørs bevægelsessensorer. Når der registreres bevægelse et sted, hører du øjeblikkelige lydalarmer – så du er opmærksom på, hvad der sker i hjemmet.
Udløs en høj lyd og lysalarm manuelt eller automatisk, når din Hue Secure system er aktiveret.
Administrer din dørklokke, klokke og Philips Hue pærer fra Hue appen – du behøver ikke at bruge flere apps. Få øjeblikkelige notifikationer, tilpas indstillinger, og hold forbindelsen, uanset hvor du befinder dig.
Vælg din ringetone, juster lydstyrken, indstil stilletimer eller skift lyde baseret på tidspunktet på dagen. Slå nemt lyden til eller fra med den lokale kontrolknap.
Få lydalarmer når som helst med smarte klokke. Placer klokker i hele hjemmet for at sikre, at du aldrig går glip af en besøgende, uanset hvor du er.
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Materiale
Plastik
Farve på armaturhus
Hvid