*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Secure kablet videodørklokke, bundle
Gå aldrig glip af en besøgende eller levering med denne Hue bundle med videodørklokke og Smart Chime – få øjeblikkelige bevægelses- og besøgsalarmer, se det hele i 2K med Starlight-teknologi, og hold kontakten med tovejskommunikation, uanset hvor du befinder dig. Dørklokken aktiverer dit Philips Hue lys og sender notifikationer i realtid, mens Smart Chime sørger for, at der er lydalarmer. Alt fungerer problemfrit sammen med Hue lyskilder og tilbehør for at forbedre hjemmets sikkerhed, dag og nat.
Produkt højdepunkter
- 2K videoopløsning med vidvinkelvisning
- Bevægelsesregistrering udløser notifikationer og aktiverer Philips Hue lys
- Tovejslyd, der sikrer nem kommunikation
- Lydnotifikationer overalt i hjemmet
- Udløser lydalarmer
Populære produkter
Flash sale -25%
Hue White and color ambiance
Impress udendørs væglampe
230V
Mat sort finish
230V
Intelligent styring med Hue Bridge*
1.119,00 kr.
Flash sale -25%
Hue
Motion sensor
Trådløs installation
Batteridrevet
Automatiserer dit lys
Kan placeres hvor som helst
339,00 kr.
Flash sale -25%
Hue
Secure kontaktsensor
Trådløs installation
Automatiserer dit lys
Lang batterilevetid
Monteres på døre og vinduer
299,00 kr.
Få øjeblikkelige advarsler, når der registreres bevægelse. Tjek livevideoen, og tal med besøgende ved hjælp af den indbyggede mikrofon – så du kan få ro i sindet, selv når du er væk.
Når videodørklokken registrerer bevægelse, tænder dine Philips Hue pærer automatisk. Og når nogen ringer på dørklokken, blinker dine lys blidt – så du ved, at der er nogen ved din dør.
Se din videodørklokkes livefeed på kompatible intelligente skærme ved hjælp af Alexa, Google Assistant eller Apple Home.
Få 2K-opløsning og en 180° visning fra top-til-tå – perfekt til at få øje på besøgende og pakker ved dit dørtrin.
Administrer din dørklokke, klokke og Philips Hue pærer fra Hue appen – du behøver ikke at bruge flere apps. Få øjeblikkelige notifikationer, tilpas indstillinger, og hold forbindelsen, uanset hvor du befinder dig.
Oplev skarpe, naturtro videoer når som helst på døgnet. Starlight-teknologi forbedrer ydeevnen i svagt lys og giver dig et klart farvebillede af dit dørtrin – selv i næsten mørke.
Sæt den smarte klokke i en hvilken som helst stikkontakt i hjemmet.
Få lydalarmer i hele hjemmet og øjeblikkelige notifikationer på din telefon, når nogen er ved døren.
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Plastik