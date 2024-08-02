Support
Nærbillede af forsiden af Bundle: Videodørklokke + Motion sensor + 2 x kontaktsensorer

Tilbud

Bundle: Videodørklokke + Motion sensor + 2 x kontaktsensorer

Overvåg, hvem der er ved din dør, hvor som helst, få lyd og advarsler i appen, interager ved hjælp af tovejstale med Hue videodørklokken, bevægelsessensoren og to kontaktsensorer i hvid.

Produkt højdepunkter

  • Øjeblikkelige bevægelsesadvarsler
  • Skarp 2K-videostream
  • Automatiser dine lys
  • Tilføj 150+ lys og tilbehør
  • Styr med app, stemme eller tilbehør
Se alle produktspecifikationer

I denne pakke

Nærbillede af forsiden af Hue Secure kablet videodørklokke, bundle

1 x Hue Secure kablet videodørklokke, bundle

Gå aldrig glip af en besøgende eller levering med denne Hue bundle med videodørklokke og Smart Chime – få øjeblikkelige bevægelses- og besøgsalarmer, se det hele i 2K med Starlight-teknologi, og hold kontakten med tovejskommunikation, uanset hvor du befinder dig. Dørklokken aktiverer dit Philips Hue lys og sender notifikationer i realtid, mens Smart Chime sørger for, at der er lydalarmer. Alt fungerer problemfrit sammen med Hue lyskilder og tilbehør for at forbedre hjemmets sikkerhed, dag og nat.

Secure kablet videodørklokke, bundle
Nærbillede af forsiden af Hue Motion sensor

1 x Hue Motion sensor

Tænd din intelligente belysning med bevægelse. Den batteridrevne bevægelsessensor kan let installeres hvor som helst i hjemmet. 

Motion sensor
Nærbillede af forsiden af Hue Secure kontaktsensor

1 x Hue Secure kontaktsensor

Få ro i sindet både hjemme og på farten med en sensor til sikkerhedskontakt! Placer den på døre, vinduer, skabe, pengeskabe mv. med den medfølgende selvklæbende bagside – og modtag meddelelse eller få endda tændt lyset, når sensoren åbnes.

Secure kontaktsensor

