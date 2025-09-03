Gå aldrig glip af en besøgende eller en pakke med Hue videodørklokken. Få øjeblikkelige advarsler, når nogen er ved døren eller går forbi. Se alt klart, dag og nat, med skarp 2K-video og Starlight-teknologi. Interager med hvem som helst, hvor som helst, via tovejskommunikation, og gør det lige ved din dør. Aktivér dine Philips Hue lyskilder med bevægelsesdetektion, og få bedre visuel sikkerhed.