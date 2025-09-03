*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Hue kablet videodørklokke
Gå aldrig glip af en besøgende eller en pakke med Hue videodørklokken. Få øjeblikkelige advarsler, når nogen er ved døren eller går forbi. Se alt klart, dag og nat, med skarp 2K-video og Starlight-teknologi. Interager med hvem som helst, hvor som helst, via tovejskommunikation, og gør det lige ved din dør. Aktivér dine Philips Hue lyskilder med bevægelsesdetektion, og få bedre visuel sikkerhed.
Produkt højdepunkter
- 2K videoopløsning med vidvinkelvisning
- Bevægelsesregistrering udløser notifikationer og aktiverer Philips Hue lys
- Tovejslyd, der sikrer nem kommunikation
- Ægte farvegengivelse både dag og nat
- Infrarødt night vision
Når videodørklokken registrerer bevægelse, tænder dine Philips Hue pærer automatisk. Når nogen ringer på dørklokken, blinker dine lys blidt – så du ved, at der er nogen ved din dør.
Få øjeblikkelige advarsler, når der registreres bevægelse. Tjek livevideoen, og tal med besøgende ved hjælp af den indbyggede mikrofon – så du kan få ro i sindet, selv når du er væk.
Opsæt den kablede dørklokke i blot et par enkle trin – designet til at passe problemfrit på ethvert dørtrin.
Tilføj en intelligent trådløs dørklokke for at få lydnotifikationer overalt i dit hjem – så du altid ved, når nogen er ved døren.
Administrer din dørklokke, klokke og Philips Hue pærer fra Hue appen – du behøver ikke at bruge flere apps. Få øjeblikkelige advarsler, tilpas indstillinger, og hold dig forbundet, uanset hvor du er, direkte fra din smartphone eller tablet.
Få 2K-opløsning og en 180° visning fra top-til-tå – perfekt til at få øje på besøgende og pakker ved dit dørtrin.
Oplev skarpe, naturtro videoer når som helst på døgnet. Starlight-teknologi forbedrer ydeevnen i svagt lys og giver dig et klart farvebillede af dit dørtrin – selv i næsten mørke.
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Sort og hvid
Materiale
Plastik