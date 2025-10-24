Support
Smart button

Denne lille knap gør en stor forskel. Med ét enkelt klik kan du styre dine lamper, ved at trykke og holde knappen nede for at skrue op eller ned for lyset. Og endnu bedre: Dit lys vil tænde i vores anbefalede farve og lysstyrke afhængigt af tidspunktet på dagen.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • Kræver en Hue Bridge
  • Styr lyskilderne med ét klik
  • Indstil lyset efter tidspunktet på dagen
  • Tilpasset funktionalitet
  • Fleksibel trådløs montering
