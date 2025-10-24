Smart plug
Dette tilbehør gør, at enhver lampe - selv en, du ikke kan sætte en Hue pære i - kan blive til et intelligent lys, så du kan styre den ved hjælp af Hue appen eller din stemme. Brug Bluetooth til øjeblikkelig styring af lyset eller opret forbindelse til en Hue Bridge, for at få adgang til flere funktioner.
Nuværende pris er 229,00 kr.
Produkt højdepunkter
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Tilslut ethvert lys i dit Hue system
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Syntetisk