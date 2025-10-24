Adore væglampe til badeværelset
Det klassiske, slanke design på Philips Hue White ambiance Adore badeværelseslampe passer til indretningen i ethvert badeværelse. Styr lyset med en Hue Dimmer switch og skift i mellem de 4 lysscene: Energize, Concentrate, Read og Relax. Vælg den perfekte belysning til at lægge make-up eller gøre dig klar, til en særlig begivenhed. Placér lampen horisontalt over dit spejl, eller installer en vertikalt på hver side, for at opnå den ultimative stemningsbelysning.
Nuværende pris er 1.149,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Lysdæmperkontakt medfølger
- Integreret LED
- White
- Intelligent styring med Hue Bridge*
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Syntetisk