Support
Chrome Adore wall lamp, rectangular shape with rounded edges, glossy finish, integrated light source, compact design.

Adore væglampe til badeværelset

Få varmt til køligt hvidt lys til ethvert øjeblik på dagen med Adore væglampen i krom, specielt lavet til badeværelset. Brug klart hvidt lys til at gøre dig klar om morgenen, eller dæmp det ned til en lav glød for at slappe af i badet efter en lang dag.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White ambiance
  • Integreret LED
  • Bluetooth-betjening via app
  • Hue Lysdæmperkontakt medfølger
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
Se alle produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Krom

  • Materiale

    Syntetisk

Holdbarhed

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay