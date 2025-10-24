Adore væglampe til badeværelset
Få varmt til køligt hvidt lys til ethvert øjeblik på dagen med Adore væglampen i krom, specielt lavet til badeværelset. Brug klart hvidt lys til at gøre dig klar om morgenen, eller dæmp det ned til en lav glød for at slappe af i badet efter en lang dag.
Nuværende pris er 1.429,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Krom
Materiale
Syntetisk