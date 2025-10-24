Den sorte pendellampe Philips Hue White ambiance Amaze har et unik design, der passer perfekt ind i alle køkkener eller stuer. Få et naturligt varmt til køligt hvidt lys og indbyggede belysningsløsninger via Bluetooth den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Hue Bridge, og få flere intelligente belysningsfunktioner.