Amaze pendel
Den sorte pendellampe Philips Hue White ambiance Amaze har et unik design, der passer perfekt ind i alle køkkener eller stuer. Få et naturligt varmt til køligt hvidt lys og indbyggede belysningsløsninger via Bluetooth den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Hue Bridge, og få flere intelligente belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 1.749,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Metal