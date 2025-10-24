Support
Being Hue pendant light, circular shape, white color, suspended by cables, matte finish, no visible switches or ports.

Tilbud

Being pendel

Med en Philips Hue White ambiance Being pendel i dit hjem kan du nemt styre lyset til alle dagens gøremål. Brug en Hue Dimmer switch til at indstille lyset korrekt, så du kan slappe af, læse, koncentrere dig og få fornyet energi.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White ambiance
  • Lysdæmperkontakt medfølger
  • Integreret LED
  • White
  • Intelligent styring med Hue Bridge*
Se alle produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Hvid

  • Materiale

    Metal

    Plastik

Holdbarhed

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay