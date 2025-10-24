Cher pendel
Med den hvide pendellampe Philips Hue White ambiance Cher får du perfekt varmt til køligt hvidt lys samt belysningsløsningerne Læs, Slap af, Koncentrer dig og Få ny energi til dine daglige rutiner. Lyskilden kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Med en Philips Hue Bridge får du adgang til flere intelligente belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 1.749,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Syntetisk