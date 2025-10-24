Tilbud
Devote pendel
Med sit slanke design giver pendellampen Philips Hue White ambiance Devote tusindvis af nuancer inden for varmt til køligt hvidt lys. Lampen kan nemt styres med det samme via Bluetooth. Tilføj en Hue Bridge, og få adgang til samtlige intelligente belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 479,20 kr., oprindelig pris er 599,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- E27 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal