Fald i søvn og vågn naturligt

Philips Hue hjælper dig med at stå op på den bedst tænkelige måde og giver dig en frisk start på dagen. Lysstyrken øges gradvist som ved en solopgang, så du vågner naturligt i stedet for at blive vækket af et larmende vækkeur og får den bedst mulige start på dagen. Om aftenen hjælper det afslappende, varme hvide lys dig med at slappe af og forberede kroppen på en god nats søvn.