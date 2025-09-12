Support
A67 - E27 pære - 1600lm

Få fordelene ved naturligt dagslys ind i dit hjem med vores mest intelligente pære til dato, redesignet til at bruge 40% mindre energi og udstyret med Chromasync™ præcisionsfarvematchning samt fuldspektret hvidt lys. Opnå den ideelle farve eller nuance af hvidt lys, og tilpas derefter endnu mere med ultralav dæmpning fra fuld lysstyrke helt ned til 0,2%.

Produkt højdepunkter

  • Op til 1600 lumen
  • Fuldspektret lys (1000-20.000 K)
  • Kan dæmpes til 0,2% lysstyrke
  • Chromasync™ præcisionsfarve
  • Styring med appen eller stemmen
Styr lyskilderne med stemmen*

Styr lyskilderne med stemmen*

Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den parres med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhed. Med enkle stemmekommandoer kan du betjene alle lyskilder i ét rum eller blot en enkelt lampe.

Skab en personlig oplevelse med intelligent farvestrålende lys

Skab en personlig oplevelse med intelligent farvestrålende lys

Farvelæg dit hjem med over 16 millioner farver, der omgående skaber den rette stemning til enhver lejlighed. Ved at trykke på en knap kan du skabe en festlig stemning til en fest, gøre din dagligstue til en biograf, forbedre din indretning af hjemmet med forskellige farvenuancer og meget mere.

Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Disse pærer og lamper giver forskellige toner af varmt til køligt hvidt lys. Med komplet lysdæmpning fra stærk til dæmpet natlys kan du regulere belysningen til den perfekte tone og lysstyrke til dine daglige behov.

Få adgang til alle funktionerne til intelligent belysning med Hue Bridge

Få adgang til alle funktionerne til intelligent belysning med Hue Bridge

Hue Bridge giver adgang til de funktioner, der gør intelligent belysning virkelig intelligent – styring væk fra hjemmet, stemmestyring, automatiseret belysning og meget mere. Føj en Hue Bridge til din opsætning for at skabe fordybende oplevelser, drage fordel af en sikker og pålidelig teknolog med mere. Hue Bridge er nøglen til intelligent belysning, som du aldrig har oplevet det før.​

