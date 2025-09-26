Det er den mest avancerede, intuitive og sjove måde at oplyse dit hjem både indvendigt og udvendigt. Lav din egen opsætning ud fra et udvalg af intelligent pærer, lamper, udendørsbelysning og tilbehør. Få adgang til alle funktionerne med en Hue Bridge eller Bridge Pro intelligent lyshub, og opsæt og styr alt via Hue appen. Få automatiseringer, synkroniser med TV, spil og musik, få adgang til Smart home sikkerhed, fjernbetjening og meget mere!