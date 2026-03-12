Traditionel stil møder moderne, intelligente belysningsfunktioner med Philips Hue kertepæren med varmt hvidt lys. Nyd det bløde, varme, hvide lys, der skaber den perfekte stemning og passer perfekt til din boligindretning. Med lav dæmpning kan du dæmpe pæren ned til 2% af den samlede lysstyrke for at opnå et blidt skær. Pæren er nu mere energieffektiv end den tidligere generation, og Matter kompatibilitet sikrer problemfri forbindelse med andre enheder i det intelligente hjem. Få nem kontrol via Hue appen eller stemmekommandoer med en smart assistent. Få flere funktioner til intelligent belysning med en Hue Bridge – styring uden for hjemmet, automatisering og simulering af tilstedeværelse.

Op til 470 lumen

Blødt, varmt hvidt lys

Kan dæmpes til 0,2% lysstyrke

App- og stemmestyring