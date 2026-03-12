Kerte - E14 pære
Nuværende pris er 169,00 kr.
Nuværende pris er 169,00 kr.
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Om Kerte - E14 pære
Traditionel stil møder moderne, intelligente belysningsfunktioner med Philips Hue kertepæren med varmt hvidt lys. Nyd det bløde, varme, hvide lys, der skaber den perfekte stemning og passer perfekt til din boligindretning. Med lav dæmpning kan du dæmpe pæren ned til 2% af den samlede lysstyrke for at opnå et blidt skær. Pæren er nu mere energieffektiv end den tidligere generation, og Matter kompatibilitet sikrer problemfri forbindelse med andre enheder i det intelligente hjem. Få nem kontrol via Hue appen eller stemmekommandoer med en smart assistent. Få flere funktioner til intelligent belysning med en Hue Bridge – styring uden for hjemmet, automatisering og simulering af tilstedeværelse.
- Op til 470 lumen
- Blødt, varmt hvidt lys
- Kan dæmpes til 0,2% lysstyrke
- App- og stemmestyring
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103099600
Pære egenskaber
- Pærens form
- Ikke-retningsbestemt kerte
- Fatning
- E14
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Hvid
- Materiale
- PC
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Normeret levetid
- 25.000
Miljø
- Driftsmæssig luftfugtighed
- 5 % <H<95 % (danner ikke kondens)
- Driftsmæssig temperatur
- -20 °C til 45 °C
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Vælg din farve
- Nej
- Integreret LED
- Ja
- LED pære(r) inkluderet
- Ja
Lysegenskaber
- Spredningsvinkel
- 270
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- 80
- Farvetemperatur
- 2700 K
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 121
Diverse
- Specielt designet til
- Stemning, Soveværelse, Spisestue, Funktionel, Gang, Hjemmekontor, Studieværelse, Børneværelse, Køkken, Stue
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103099600
- Nettovægt
- 0,03 kg
- Bruttovægt
- 0,07 kg
- Højde
- 174 mm
- Længde
- 55 mm
- Bredde
- 72 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004295901
Emballageoplysninger
- EAN
- 8721103099600
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,2 W
- Energimærket (EEL)
- E
- Effekt
- 3,9 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.
- 4
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 38 mm
- Samlet længde
- 104 mm
- Samlet bredde
- 38 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 470
- Kompatibel med dæmpbare Philips Hue enheder
- Yes
- Diameter
- 38 mm
- Pæreteknologi
- LED
- Lysfarve
- Varmt hvidt lys
- Energiklasse for medfølgende lyskilde
- E
- Fatning/sokkel
- E14
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Ikke relevant
- Lysstyrke ved 2700 K
- 470
- EPREL registreringsnummer
- 2505907
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Damp location, Dry location
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
Pæren
- Referencekontrolindstilling*
- 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Diameter
- 38 mm
- Formfaktor
- Bulb
- Højde
- 104 mm
- Indgående spænding
- 220V-240V
- Lysudbytte
- Blødt, hvidt lys
- Strømfaktor
- 0.6
- Opgraderbar software
- Ja
- Svarende til wattforbrug
- 40 W
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- Stemmestyring
- Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana (Via Hue Bridge)
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 48 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger