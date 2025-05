Få kraftfuldt, farverigt lys, et integreret 1080p-kamera med night vision og muligheden for at se, hvad der foregår, og styre lyset direkte fra Philips Hue appen. Monter det udendørs for at holde øje med dit hjem i realtid – og udløs derefter en alarm for at skræmme potentielle ubudne gæster væk.