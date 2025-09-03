Support
Nærbillede af forsiden af Hue White and color ambiance Startsæt: 2 x Play light bars + Bridge Pro

Startsæt: 2 x Play light bars + Bridge Pro

Få superkraftige intelligente belysningsfunktioner med en Hue Bridge Pro. Den er forsynet med en ny chip, der kan køre komplekse algoritmer, og AI-drevne funktioner og er hurtigere og stærkere end nogensinde før. Placer de medfølgende Play light bars rundt om dit underholdningsområde for at gøre TV- og spiloplevelsen medrivende.

Produkt højdepunkter

  • Understøtter 150+ lyskilder og 50+ tilbehør
  • Brug lys som bevægelsessensorer med MotionAware™
  • Låser op for Hue Sync surround-belysning og sikkerhedsintegration
  • White ambiance + 16 millioner farver
  • Lavet til TV og gaming områder
Se alle produktspecifikationer
Find en produktmanual
Zigbee sikkerhed

Zigbee sikkerhed

Vi prioriterer dit privatliv. Zigbee og Philips Hue forhindrer uautoriseret adgang til dit økosystem til intelligent belysning.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Denne spændende nye funktion, der kun gælder for Hue Bridge Pro, giver dit belysningssystem mulighed for intuitivt at reagere på dine bevægelser rundt omkring i hjemmet. Ved at bruge mindst 3 lamper i samme rum kan du oprette et bevægelsesområde, der registrerer din tilstedeværelse og udløser enhver lampe, du tildeler til det. Der kræves ingen separat bevægelsessensor!

Mere kapacitet, hurtigere processor

Mere kapacitet, hurtigere processor

Sammenlignet med Hue Bridge har Hue Bridge Pro 3 gange mere kapacitet, understøtter mere end 150 lamper, har mere end 50 stk. tilbehør, 500 scener samt 5 gange hurtigere responstider med sin nye Hue Chip Pro.   

Styr hele hjemmet fra hvor som helst

Styr hele hjemmet fra hvor som helst

Hue Bridge og Hue Bridge Pro giver dig adgang til dit intelligente system til hjemmet hvor som helst via Hue app. Styr dit lys, modtag sikkerhedsnotifikationer – eller indstil blot dit system til at køre efter en tidsplan med automatiseringer.

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Sort

  • Materiale

    Syntetisk

Holdbarhed

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Garanti

Lysegenskaber

Diverse

Emballagemål og -vægt

Emballageoplysninger

Strømforbrug

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Bridge

Hvad følger med?

Hvad er understøttet

Andet

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay